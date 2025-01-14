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期元大S&P原油反1 ETF 自1月15日起暫停信用交易

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所表示，元大標普油金傘型期貨信託基金的元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金受益憑證（簡稱：期元大S&P原油反1（00673R）），自2025年1月15日起暫停融資融券交易、停止有價證券借貸及當日沖銷交易。

證交所表示，由於該基金最近十個營業日的基金平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達百分之六十五，核有證交所受益憑證買賣辦法第23條第1項所定情事，自2025年1月15日起，其受益憑證暫停融資融券交易、停止有價證券借貸及當日沖銷交易，但了結融資融券交易，不在此限。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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