高股息退燒⋯市值型正夯？網讚「報酬率更高」曝00936慘痛歷史

根據臺灣證券交易所最新統計，2024年12月的定期定額投資風向出現變化，「高息ETF退燒、權值型ETF成為市場新寵」。其中，元大台灣50單月新增5,727戶，再次超越減少2,032戶的元大高股息，奪回第二名。而富邦台50則以單月新增16,725戶的幅度，成為當月成長冠軍。PTT網友熱議「市值型的還原報酬率比較高」。

一名網友在PTT發文指出，「市值型ETF登上新聞話題，顯示其受到市場高度關注」，他認為，儘管許多台灣投資人偏好擁有高配息收益的資產配置，但從長期來看，市值型ETF的還原報酬率通常優於高息型ETF。

網友還提到，中小型配息ETF表現不如預期，特別是近期某些ETF產品，如00936等出現破發，讓部分投資人對中小型高息標的信心不足，反而選擇市值型ETF進行長期布局。

專家分析，市值型ETF得益於權值股的穩定表現，在市場震盪時具備抗跌特性，並在大盤回升時有較高成長潛力，這成為吸引投資人資金流入的重要原因。市場觀察家提醒投資者，在選擇投資標的時，應根據個人風險承受度與投資目標，適時調整資產配置，以實現長期投資效益。

其他人留言「結果市值型均值回歸」、「台積電報酬好才對」、「人要往市值型湧入了嗎？」、「看結果做股票誰都會」、「現在才在買市值型笑死，準備殺爆韭菜」、「空頭尾買市值型等爆發，多頭尾買高股息抗跌，嘴巴講我也會」、「今年買高股息就對了」、「不覺得會去買高股息的拿得住市值型」、「感覺要反轉了，高股息不一定漲，但市值要均值回歸了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。