2024高股息績效排名！00731殖利率14.18%、有11檔都超過10%

今年存高股息的投資人，心情真是大起大落啊！5、6月時，像是00929和00936等月配息ETF，配息創下新高，讓人感受到「月配息」的幸福滋味。但隨著 8、9月配息逐漸下滑，年底更掀起了一波拋售潮。不少人開始懷疑：這些高股息ETF表現真的有這麼差嗎？

別急，稀飯花時間整理了80檔ETF的全年配息金額、年均股價，並計算出各自的「年均殖利率」，替大家精選出2024年表現最亮眼的幾檔ETF。竟然有11檔年均殖利率突破10%！讓我們一起來看看完整榜單吧！

※年均股價統計至2024年12月27日

根據整理，今年表現最出色的ETF有以下幾檔，年均殖利率皆突破10%：

復華富時高息低波（00731）以年均殖利率14.18％榮獲今年度的配息王，2024年4次各自配發1.21、3.38、3.38及2.38元，總共配發10.35元。

銀牌則由大華優利高填息30（00918）奪下，年均殖利率13.11％，2024年4次分別配發0.7、0.8、0.78、0.84元，總共配發3.12元。

銅牌則由凱基優選高股息30（00915）拿下，年均殖利率11.71％，2024年4次分別配發0.72、0.72、0.82、0.75元。總共配發3.01元。

殿軍則是ETF規模第3大的群益台灣精選高息（00919）奪下，年均殖利率11.52％，緊追在00915之後，2024年4次分別配發0.66、0.7、0.72、0.72元，總共配發2.8元。

由此可知，2024年殖利率最高的前4檔都是季配息的ETF，除了冠軍00731在2、5、8、11月除息外，其餘皆是死亡之組3、6、9、12月除息，果真是壓力很大的一個組別，而且這3檔皆是2022年掛牌的青年ETF。

死亡之組的另一檔季配息ETF元大台灣高息低波（00713）以年均殖利率9.51％，排行第14名。但這並不代表00713表現不好，能有9%以上的表現，已經是資優生了！是前幾檔太厲害了！

元大台灣高股息（0056）則緊追在00713之後，年均殖利率9.43％，排行第15名。

（00878）國泰永續高股息則排行第18名，年均殖利率8.89％。

除此之外，復華台灣科技優息（00929）以年均殖利率8.62%，排名第21名，8%的殖利率也是很優秀的。其他檔ETF的殖利率，都整理在表格中囉！

選擇適合自己的ETF投資標的，不僅要看殖利率，還需考量風險承受能力、投資目標與資金配置級最重要的績效。投資不是賭博，而是規劃未來財務自由的過程！

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