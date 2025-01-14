金控獲利飆高、配息上看3千億！「含金量高」ETF吃香 00701單次殖利率達7.06%

多家金控陸續公布2025年的徵才名單，不少崗位開出年薪百萬向人才招手，而「金」飯碗不僅薪情好，連配息都很香，2024年14家金控獲利飆高，自結稅後全年純益達5979.8億元，市場推估今年總配息金額有機會上探3,000億元，創下20年來的新高紀錄，此時持有金融股占比高的ETF有望「沾光」，讓存股族們樂翻天。

ETF達人指出，比較高股息ETF在元月的配息表現，冠軍即是金融類股占比高的國泰股利精選30(00701)，這次每股預計配發2元，單次現金殖利率約7.06%。

第二名由元大高股息(0056)拿下，本季配發1.07元，現金殖利率約2.87%；群益半導體收益(00927)奪下第三，單次現金殖利率也有2%，這季每股配發0.37元。

永豐ESG低碳高息(00930)、永豐台灣ESG(00888)現金殖利率都有超過1%。

理財專家分析，元月配息王國泰股利精選30(00701)，可說是一檔高含「金」量的ETF，金融類股權重達6成，中信金、兆豐金、玉山金、第一金、永豐金、華南金都是成份股之一，同時持有通信網路族群18%，以及食品工業6%，最新規模超過52億。

近日搭上除息話題成交量放大，除息日將落在1月17日除息，有興趣參與除息的投資人，可以多加留意1月16日最後買進日。

法人機構解讀市場，日前美國勞工統計局公布12月新增非農就業人數，飆漲25.6萬人，遠超過預期的16.5萬，連帶影響到台股，短線上免不了波動，但不必太過擔心，在AI需求暢旺之下，有望帶動企業營運表現。

尤其是晶圓代工龍頭台積電，在先進製程市場的佔率高達92%，擁有不可取代的地位，有機會持續帶領台股向前衝，長線上來看台股仍屬樂觀。

惟近期短線震盪，建議投資人，可以將部分資金配置在波動較緩和的高股息ETF、逢低加碼，像是00701金融成分高，有股息作為下檔保護，同時在未來迎接上漲行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。