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就業市場熱…00687B、00679B一路往下GG了或還有救？有機會迎來曙光：美國債務上限問題

聯合新聞網／ 股股知識庫
台股示意圖／聯合報系資料照
台股示意圖／聯合報系資料照

隨着美國去年12月就業人數增長創九個月來最大，美債殖利率曲線全線上揚。30年期美債收益率一度升破5%，創一年多來首次，而有市場定錨點的十年期國債殖利率也逼近4.8%的高位，值此之際美國債務上限又擺在眼前，難到美債市場真的沒救了嗎？投資人該如何看待現在的長天期國債投資？今天我們從債務上限的角度切入來看債券未來可能的趨勢。

十年國債值利率飆升

資料來源：財經M平方
資料來源：財經M平方

1月10日公佈美國12月非農就業人數增長大超預期，失業率意外下降，體現了勞動力市場的韌性。卻也刺激了市場擔憂就業環境的強勁，進而刺激美國通貨膨脹再起的擔憂，更值白的說是針對降息次數與頻率的擔憂，從上圖也可以看到，具有利率錨點的美國十年期國債殖利率瞬間飆升到4.77的高位，幾乎接近去年2024年5月的高點，嚇壞一票長債投資人的心臟。

而投資人的心臟受到爆擊也是可以了解的，光是觀察00678B與00679B的值利率飆升就知道，長天期國債ETF的價格跌到一個不可思議的地步，回首一年期間的股價表現，兩者分別下跌了7.02%與6.8%，讓人不禁懷疑降息周期不是來了嗎？怎麼長債不漲反跌，然而近期或許也有機會迎來債券的曙光，那就是美國債務上限的問題將會浮上檯面。

美國債務上限來襲 !

從近期大家很恐慌的美國債務上限危機切入討論，美國財長葉倫表示，美國將在下個月中旬觸及舉債上限，屆時須動用「非常規措施」，避免聯邦政府債務違約。她呼籲國會採取行動，捍衛美國債信。

而將時間往前推，美國國會在2023年達成協議，暫緩債務上限生效直到2025年1月1日，這代表1月2日須訂立新的債限。

而所謂的債務上限（Debt Ceiling）是美國國會設下的法律限制，規定美國政府能夠借款的最高金額。當政府運行時的支出超過稅收收入，必須發行國債來籌集資金。如果債務達到上限，政府將無法再借錢，只能依靠現有資金運行，這就會對市場產生影響。

債務上限 美債更易上升

在了解什麼是美國債務上限後，我們要問的是「如果債務達到上限時，接下來會發生什麼？」

首先就目前的狀況來判斷，當美國政府無法再發行新債，會迫使財政部使用 TGA 帳戶餘額（是政府的現金儲蓄）。

好消息是，現在 TGA 餘額接近 7000 億美元，比過去的 2021 和 2023 年更多，因此政府暫時不會馬上「沒錢」。

那這樣的事件對市場流動性來說有甚麼意義呢？先講結論「反而會促使流動性增加，要知道資本市場的本質是錢流，錢多多市場就走得更順。」

另一點則是有利於債券市場，因為債券的供應減少，由於財政部無法發新債，也就是市場上的國債供應減少。那在供需平衡下的狀態下，債券價格更容易上升、利率也更容易下降，尤其在現在十年期國債殖利率顯著不合理的高點時，這對債市和持有債券的投資人是「利多」。

為此，投資人或許可以仔細觀察，在不合理的恐慌情緒在債市蔓延時，或許也是觀察債券價格轉折處的時機，鎖定高的殖利率進行風險對沖，等待美國財政部與聯準會進行說明，債券的轉折日也可能就在不遠處。

原文出處：股股知識_就業市場火熱！美債殖利率飆升：00687B、00679B 美債 ETF 還有救嗎？

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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