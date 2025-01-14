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00757定期定額交易戶年增近200% 奪2024年成長王

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2024年12月定期定額交易戶數前20大ETF戶數年成長率排名。（資料來源：臺灣證券交易所）
2024年12月定期定額交易戶數前20大ETF戶數年成長率排名。（資料來源：臺灣證券交易所）

臺灣證券交易所2024年12月定期定額交易戶數統計排行已出爐，20檔存股族最愛的ETF中，有五檔在一年內翻倍成長，分別為統一FANG+（00757）、群益台灣精選高息（00919）、國泰台灣領袖50（00922）、富邦台50（006208）、群益台ESG低碳50（00923）。其中，00757因為短中長線的績效有目共睹，吸引存股族湧入，年成長率達196.6%，靠實力大舉圈粉。

據晨星統計，00757在2024年定期定額繳出28.15%的報酬率，居同類型亞軍，其餘兩年68.99%、三年99.03%、五年131.67%，每個時間段的定期定額績效都是冠軍。對比定期定額戶數在一年內大幅成長近200%，顯示實力與人氣兼具。

統一投信表示，定期定額挑選標的首重長線趨勢向上，而00757的成分股便符合此特性，十檔成分股中涵蓋蘋果、輝達（NVIDIA）等全美市值前六大的超強AI巨擘，被譽為下一個傳奇的ASIC晶片龍頭博通也入列其中。

AI所帶動的生產力周期才剛開始，AI發展的利多題材源源不絕。例如，NVIDIA執行長黃仁勳此次在CES進行主題演講中表示，自動駕駛汽車市場將會成為首個價值數兆美元的機器人產業，由 NVIDIA Blackwell 架構所驅動的平台將讓這場革命進入高速發展階段。而博通也是利多頻傳，外電消息傳出，日本「晶片國家隊」半導體製造商Rapidus，計畫4月試產2奈米晶片，預計最快6月提供晶片樣品給美國半導體大廠博通（Borardcom）。

統一投信表示，AI的利多消息明顯展現出大者恆大的利基，這些科技巨頭掌握AI關鍵核心技術，產業爆發力帶來巨大的成長動能，這些科技巨頭便最為受惠。不過，因科技股本來波動就較大，00757適合風險承受程度較高的投資人。而長線趨勢向上的特性，讓愈來愈多存股族認知到，00757是定期定額的好選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI 定期定額

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