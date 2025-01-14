科技引擎啟動！00891聚焦台灣半導體優勢

近期台股雖受美股修正影響，中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，然而美國-OECD領先指標仍持續上升，顯示經濟維持增長趨勢，科技股有望成為股市領漲的引擎。

張圭慧說，根據過往經驗，川普政府雖擬課徵關稅，但從調查協商到正式執行，需要1至2年的時間；此外，自2018年美中貿易戰以來，美國自台灣進口的資通訊產品年年提升，凸顯台廠加速調整全球布局，減少對中國大陸依賴，擴大對東協與印度等地的投資；在台廠分散生產基地下，可望緩和川普貿易戰所帶來的衝擊。

張圭慧補充，估算2025年台灣半導體、電子零組件、電腦及周邊設備產業，稅前盈餘年成長率可望超過22%，遠超過上市櫃全產業平均的15%。

此外，統計近3次美國總統大選後1年內，台股平均漲幅達18.3%，而台灣半導體指數漲幅更是高達25%，表現相對突出；其中，智原（3035）、創意（3443）、聯發科（2454）等，為近3次美國大選後，台灣半導體類股主要領漲者，亦為00891主要成分股，有利其後市表現。

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