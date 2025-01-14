存股0056、00878、00919月加薪超過1萬！存股人開槓桿續買：不想動用口袋裡的錢

＊原文時間為2024年12月26日。

12月季配三兄弟都有買，00929還是有持續拿股息回買，不過只拿一半，下次突然要配0.05太讓我傷心，傷心不是他只配0.05，而是跟之前的落差太大的不穩定。

雖然知道是因為資本利得關係無法配出，不過也沒賣掉他，暫時列為明年觀察對象。

今年結算完配息，約19萬，已經超出自己當時設定的月領一萬目標了！

下個月00919還會發紅包給我，明年預計還會持續借貸買進，套句借貸群大大的話：連口袋裡的錢都不想要拿出來還。

0056>15200股 00878>33500股 00919>38500股

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