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存股0056、00878、00919月加薪超過1萬！存股人開槓桿續買：不想動用口袋裡的錢
＊原文時間為2024年12月26日。
12月季配三兄弟都有買，00929還是有持續拿股息回買，不過只拿一半，下次突然要配0.05太讓我傷心，傷心不是他只配0.05，而是跟之前的落差太大的不穩定。
雖然知道是因為資本利得關係無法配出，不過也沒賣掉他，暫時列為明年觀察對象。
今年結算完配息，約19萬，已經超出自己當時設定的月領一萬目標了！
下個月00919還會發紅包給我，明年預計還會持續借貸買進，套句借貸群大大的話：連口袋裡的錢都不想要拿出來還。
0056>15200股
00878>33500股
00919>38500股
◎本文內容已獲普通上班女子授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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