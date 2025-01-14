債券00945B過去一個月上漲…穩配0.102元每次皆填息！ 較不受到利率影響

降息所謂的債券「送分題」，但美國公債並未上漲，反而出現不小的跌幅，因此有觀點認為川普上任將成為股市和債市最大的黑天鵝，2025年可能會是一個波動劇烈的一年。

川普提出「美國優先」的口號，其政策全力以赴要改善美國企業的境況，調高關稅也是為了保護美國企業。這些政策和政治因素實質上對非投資級債券是有利的，因為能夠保護發行非投資級債的企業。

不過，非投資級債券又分為全球性和純美國的類別；若想把握川普上任帶來的利多，應考慮投資純美國的非投資級債券。

此次的降息循環與以往情況有所不同，過去無論是因經濟衰退而降息，還是聯準會的預防性降息，殖利率都是向下走。

但此次因為通膨再度出現的疑慮，美國公債殖利率竟然上升。

另外，非投資級債券還有一個優勢，即其發行期限較短，類似短期債券，因此不會像長期債券那樣受到利率波動的影響；近期公債市場的波動對非投資級債券的影響相對較小。

凱基美國非投資級債（00945B）在過去一個月上漲，相較於美國公債的投資人，可說是兩個截然不同的世界。

截圖自：Google。

00945B屬於每月配息，自2024年7月起每月配息6次，每次為0.102元，且100%填息。

截圖自：玩股網。

00945B所追蹤的指數剔除了CCC等級的低評級債券，降低了成分債的違約風險；同時僅選取固定票息利率超過4%的債券，提供相對較高的票面利率，使投資人在追求債息收益的同時，也能兼顧降低違約風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。