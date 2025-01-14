大盤跌523點幅度-2.28％…高股息抗跌與跌幅表出爐！ 息大大：00701冠軍、00713第二
＊原文發文時間為1月13日
行情變化非常快，股市之神說變臉就變臉，不過短短5個交易日，台股從最高點起算已經跌掉超過1400點 !
這種急殺的行情，考驗的就是ETF的抗跌能力，今天大盤下跌523點，幅度-2.28%，最抗跌的高股息ETF排名如下：
1.國泰股利精選30（00701）：+0.21%
2.元大高息低波（00713）：-0.47%
3永豐優息存股（00907）：-0.84%
4.野村趨勢動能高息（00944）：-0.9%
5.凱基優選高股息（00915）：-1.08%
至於跌幅排行也同步附上：
1.兆豐電子高息等權（00943）：-2.37%
2.群益科技高息成長（00946）：-2.19%
3.富邦特選高股息（00900）：-2.08%
4.中信成長高股息（00934）：-1.99%
5.元大台灣價值高息（00940）：-1.83%
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