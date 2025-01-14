00919股息入帳共領10.7萬多！ 阿愷持有150張：即便假設降息至0.55元每月也還有27K
＊原文發文時間為1月6日
一早就收到00919的股利通知書，這次00919股息入帳共領107,430。
5月定審：以（股利率）進行選股選取前30檔為成分股。
12月定審：以（預估股利率）選取前30檔為成分股。
00919 每年第一次換股時間會是在5月底，多數公司都會在5月20日前宣告當年股利，因此在5月底換股，等於是換掉配息不好的個股，掌握配息狀況好的個股（這部分是我喜歡的原因）
第二次換股時間是12月，選擇獲利成長，觀察前三季EPS成長率，汰弱換強，就算00919調降至0.55以我目前150張一個月還有兩萬七。
◎本文內容已獲 阿愷存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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