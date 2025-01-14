金厲害！金控獲利創新高 國泰 ETF 00701 引關注

2024年「金」厲害！國內14家金控於上周已全數公布12月獲利，總計單月獲利達265億元、全年總和更創下稅後盈餘5,979億元、刷新歷年新高，令投資人為之振奮。觀察國內兩大金控國泰金（2882）、富邦金（2881）表現，國泰金合計全年稅後盈餘達1,111.9億元，年增116%再創新猷，而富邦金2024年獲利則首度突破1,500億元大關，年增率翻倍。

國泰投信表示，回顧2024年全台金控全年獲利超乎預期，有望為今年挹注強勁成長動能，可望再創高峰；加上國內14家金控就有13家在去年發放配息，加上整體獲利逐年成長，今年的配息受到看好，投資人可透過金融股占比高的ETF參與這波行情，如即將於1月17日除息的國泰股利精選30（00701），成分股過半是金融類股，近期交投明顯熱絡。

國泰股利精選30（00701）經理人陳韻竹表示，由於金融業受到台灣政府高度監管，深受追求穩定的投資人青睞；且從去年9月美聯準會宣布降息後，對於以壽險為本的金控更有利；由於壽險業普遍持有大量債券部位，因此在降息循環中，債券部位有望貢獻資本利得，並持續反應在金控獲利成績單。

00701經理人陳韻竹說明，除國泰和富邦2024年獲利驚人，第三大金控中信金（2891）作為00701最大成分股，累計去年全年稅後盈餘720億元，旗下雙獲利引擎，中國信託銀行和台灣人壽在去年也繳出亮眼成績單，中國信託銀行累計全年稅後獲利494.24億元，較2023年同期成長20%；台灣人壽全年稅後獲利也追上歷史紀錄次高，推估2025年中信金也將持續維持雙核心發展策略，獲利動能強勁。

攤開00701成分股，除了持有近六成的金融股，第一大電信業者中華電（2412）在00701成分股占比達逾一成，1月9日中華電信舉辦尾牙，董事長簡志誠提及去年中華電信營運已超乎財測高標，累計營收達2,300.3億元，達成連七年成長紀錄，今年也將持續推動數位與淨零雙軸轉型，期待能在年底實現連續八年營收、獲利同創新高的營業目標。

00701經理人陳韻竹指出，00701追蹤臺灣指數公司低波動股利精選30指數，指數編製的理論，是依據低波動度股票組合的長期投資，為穩紮穩打之投資策略。臺灣指數公司利用這項特質，篩選短、中、長期加權平均波動率低，同時兼顧市值、股利的股票組合後，將波動度遞增排序，取前30檔股票為成分股，再依市值大小分配各檔股票權重，00701每年1月、8月除息，基金規模新台幣52.49億元，近五日成交明顯放大，基金即將於1月17日除息。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。