這債過去一個月還漲1％且每次貼填息！ 達人：00945B非投等債現經濟環境對其有利
個股沒有時間研究，波動也相對比較大，很多投資人才考慮投資ETF。
2025年為自己設定的投資功課，就是提高ETF比重，之前投資都是個股為主，ETF有但是不多5％左右；但今年要大幅提高，原因為何？
1.年紀越來越大
因為本身做價值投資有一個很大的缺點，太燒腦（花腦筋研究），花費的時間、眼力使用；要服老，要讓自己投資路上輕鬆一點，ETF就是最好幫助解決這方面問題的解答，沒這麼燒腦，留給專業的人去解決就好。
2.川普上任
川普1月20號上任之後，個人認為在他的任期全球的股、債市，應該都會滿動盪的、波動很劇烈；ETF另一好處就是，波動率比單一個股要低很多。
投資的話，年紀大膽子越小，波動不要那麼大才不會心臟病發作。
以上原因，所以今年會開始擴大自身的ETF持股池子，提高ETF比重是今年最重要的功課。
2025年ETF投資兩大戰略
市值型ETF假如有的話，建議開始逢高減碼！
許多人都推薦現在買0050等其他市值型ETF，為什麼？因為2024年市值型ETF表現超棒，當一檔投資標的表現報酬佳，眾人就會去追捧，都忘了居高思危這件事情。
所以2025不會買市值型ETF會建議投資人慢慢出脫，不用一次出；慢慢減、慢慢退，把大軍慢慢撤退。
第二要避免碰熱門題材主題型的ETF，現在問10個投顧，大概會有11個跟你推薦AI、綠能...因為這2年表現最好。
投資人想要延續這樣的瘋狂，其實有部分獲利是很優秀，但也很大一部分是混水摸魚，是被炒作的，真的要小心；害怕AI甚至是綠能泡沫，因為本益比太高。
加碼這種債券ETF 年配7％
會增加非投等債的ETF，一直等到今年看到機會了，已經盯了兩三年了。
多數投資人聽到非投等債都會怕，因為是非投資等級，但是真正投資高手其實是很喜歡非投等債；另外今年也會繼續加碼高股息ETF，如大華優利高填息30（00918）、群益台灣精選高息（00919）、凱基優選30（00938），本來就有但是會繼續增加部位。
凱基美國非投等債（00945B），價格大約15.5塊左右，個人預估今年會配1.1至1.2元（月配息），年化配息率很有可能達到7.7（預估）。
當非投等債的年化配息率，超過投等債2％以上，個人認為就具有長期投資的價值，就可以買起來領息，存著領債息也是一個方向。
上圖來看2001年至2024年，投投等債還是大勝，新興市場債、投資等級債、美國公債。
但要懂得在適當時機進場，因為跌的時候也會比較兇，利差跟違約率也要會判斷。
非投債BB級，過去20幾年來歷史違約率其實才0.74％，因為已經要逼近投等債了，這種BB級債券公司體質都還不錯。
B級違約率是5.18％，CCC級的違約率就蠻高的24％左右。而00945B是不投資CCC級的，只投資BB跟B級的，比較不容易踩到雷。
現在美國景氣還不錯，算是穩健中，假如景氣不好，失業率攀升，經濟恐陷入衰退，非投等債就要小心注意點。現在景氣不錯，違約率低，利差又不錯就可以考慮投資非投等債。
川普上任對非投等債也是利多，因為要提高關稅，也就是要保護美國企業，在川普保護主義之下，美國非投等債的違約率，可望再進一步降低，這是政治因素。
美國航空、Uber、蘇富比、固特異輪胎、全錄、肯德基、必勝客（全球連鎖餐飲集團），這些公司發行的債券都是非投等債。
所以其實非投等債的公司很多都是很有名氣的，能叫出名號的。
這些非投等債發行的時間都比較短，類似短債，比較不受利率升降的影響。
所以過去一個月，很多債券都跌3-5％，00945B反而還漲1％，且配息6次，每次都有填息。
現在整個經濟大環境，開始對非投等債是有利的，可以看出這樣的跡象。
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