00878+00919績效13%、輸給00915的22%！達人「不換股」：佛系投資、自己滿意最重要

某展覽館正在舉辦「2025大學證券研究社團博覽會」，多所大學參加展覽，展現同學們的研究及投資心得等等，各校攤位有許多與投資相關的通關小遊戲，可以換獎品等等。各個攤位人潮滿滿，好不熱鬧。活動期間，主辦單位邀請多位投資專家演講，讓參加活動的同學收穫滿滿。

會場前方大型主舞台上，一位投資專家剛分享完2025年經濟展望，穿着亮麗紅色洋裝的主持人小真，踩著高跟鞋走入舞台中央送走專家，做完當日上午演講活動的總結，引導活動流程到中午休息時間。小真走下舞台交棒給下午場的主持人，回到自己學校的攤位。

顧攤位的多位同學中，阿星走過來遞給小真一瓶礦泉水：學姐，辛苦啦，主持一個上午，趕緊坐下來休息。

小真接過水喝一口，坐在攤位內小桌子前休息：好累啊，剛才站在舞台上，看到台下那麼多人，緊張到差點忘記要講什麼，還好順利過關，下午不是我主持，總算可以休息。早上攤位怎麼樣，來參觀的人多嗎？

阿星：蠻多人來參觀跟詢問，有一位同學問我，00915的2023年、2024年含息報酬率約60%、22%，連續兩年拿下高股息ETF冠軍，他持有的標的在2024年報酬率不是最大，在想要不要換成00915或其他。學姐，妳怎麼看？

小真聳聳肩：我的00878才11%，加上00919總共平均只有13%，遠比不上00915，根本輸爆了，可是我沒有想要換。

至於那位同學要不要換00915或其他，他自己決定，想怎麼做就怎麼做啊，幹麻問別人？投資要有自己的看法，沒有主見的人問我，一律回答「不知道」，不然賠錢還怪我。

阿星疑惑：妳的報酬率13%，可是看妳老神在在，為什麼沒有想換更高報酬率的標的？

小真一手撐著臉頰，側頭道：ETF本質是基金，在共同基金領域，今年的冠軍不見得是明年的冠軍，一直追逐冠軍換來換去，績效不一定最好，ETF大概也是吧。

00915連續兩年冠軍，兩年多從14元漲到24元，但是報酬率從60%降到22%，2025年是否還能奪冠，例如再漲20%到30元，不知道。

最近看到有心理學家說，人做決策的風格有兩種類型：最大化者maximizer、滿足者satisficer。我對投資的要求不高，容易滿足，報酬率13%相較00915是偏低，但是我覺得可以了，起碼股利配的還不錯，股價穩定可以接受，懶得追逐好還要更好，太累人。佛系投資，輕鬆自在，所以沒有想換。

阿星繼續疑惑：妳看得真開，這樣會不會少賺很多？

小真突然坐正身體，雙手交叉於胸前道：我的投資自己說了算，滿意知足就好，不用跟別人比，報酬率輸就輸，有什麼關係呢？少賺又不是沒賺，13%還贏過通膨許多呢。

存股是長期投資的一種，股市長期趨勢向上，ETF有汰弱留強機制，抱久了股價自然會漲，填息是自然而然的事，配息有機會跟著調升。例如0056從發行價25元漲到36元，配息從2元、1元提高到3元。

我心中完美投資標的原本是8%定存，但是目前利息不到2%，而且定存價值不會動，100萬放久了還是100萬。

ETF股價會波動，長期上漲，放久了價值提高，殖利率6%以上，不論價格或息，長期都優於定存。

另外，ETF短期會波動，甚至大跌，例如2024年8月5日大盤創下史上最大跌點1800點，2日跌掉2800點，最低19662點，那時ETF報酬率多爛，現在大盤漲到23000點，ETF也漲回來。

長期投資沒必要一直把一個短期波動放在心上，投資ETF只要抱得住，加上持續買進，長期上漲的趨勢自然可以解決很多問題。

既然目前的持股表現是滿意的，就接受它的優點與缺點。長期來說是不是真的少賺，或哪一個必定賺最多，有誰能預料呢？我覺得賺夠就好，未必要追求最大化、賺最多。別人要追求更好、最大，那是別人的事，尊重就好，我不需要有任何意見。

此時，其他同學喊叫：阿星，午餐便當和飲料來了，幫忙拿一下！

阿星看向同學：好，來了！(轉頭看學姐)學姐，我去拿午餐，也幫妳拿一份。

小真微笑點頭致意：謝謝，走路小心，人很多。

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