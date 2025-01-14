快訊

遭棄養不失志！按電梯就手指骨折 「玻璃娃娃」盼安養終老

「吉伊卡哇」CASETiFY聯名手機殼開箱！iPhone滿滿超Q小八 快帶寶寶出門

嚴重死傷！國1南下路竹半小時連續2起重大車禍 11車追撞釀1死1命危3傷

市值型ETF很好但難長抱…先投資高股息或金融股？ 達人：還在牛市00929就很多人抱不住

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
台股示意圖。 聯合報資料照
台股示意圖。 聯合報資料照

看到一篇文章，說雖然市值型ETF很好，但要長期持有沒幾個人做得到，因為很多人會受不了市值型ETF的波動這麼大，無法長抱，就像不是每個人都能努力讀書上台大，先上個後面志願的學校也不錯。

因此建議先從金融股、高股息出發，這樣波動比較小，保底每年5%的報酬，至少贏1%定存，等到財商變更好心理更有準備，再轉報酬高的市值型就好。

但，看這種文章財商怎麼會高啊，同樣是股票資產，哪裡保底5%報酬？配息就是賣掉一部分資產還自己，怎能和定存的利息相比。又哪裡波動小了，金融股和高股息真要跌也不輸大盤啊，不要只看最近幾年，就用近因偏誤來說。

如果這些投資人真的會因為害怕下跌而抱不住，誤信這種言論，遇到金融海嘯那種金融股、高股息跌得比大盤更慘，甚至配息也下降的狀況怎麼辦？不就是砍在阿呆谷？ （舉個實例，最近還在股價沒很差的牛市00929都可以那麼多人抱不住賣出了）

這可不是什麼考差一點，不上第一志願掉到第四志願的問題，而是你的狀況明明還不適合上大學（應該要做較低風險的資產配置，而不是投入股票資產），還說服你去上，還告訴你上只要不是上一流大學就能相對輕鬆畢業，但事實上根本不是這樣。

而且上了不適合的大學最後讀不下去被退學也許還多少學到一些東西，你高股息金融股認賠殺出就只是虧錢而已。

投資人選擇自己能長抱的配置是對的，但絕不能基於對某些標的比較安全的錯誤認知，誤以為選了這些就能長抱，這等到發現錯誤的時候，傷害已經造成了。

p.s.其實長持市值型股票，是獲得市場平均報酬，長期會贏多數資金，並不像考第一志願，而比較像是保底前段志願的概念。

◎本文內容已獲 Ffaarr的投資理財部落格 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00929復華台灣科技優息ETF 報酬 大盤 市值型 金融海嘯 阿呆谷

延伸閱讀

中鋼（2002）股價面臨18元保衛戰…創9年新低且無止跌跡象！ 專家：恐回不去了

00878「越跌越買」成交爆量…台股盤中下殺500點！分析師：具追漲抗跌特性

00878、00918、00919、00915怎麼選？ 雨果：第一選擇是它因擁有較低的標準差

長期買進市值型ETF很簡單？一堆人直呼抱不住 網：符合3條件才適合

相關新聞

市值型ETF很好但難長抱…先投資高股息或金融股？ 達人：還在牛市00929就很多人抱不住

舉個實例，最近還在股價沒很差的牛市00929都可以那麼多人抱不住賣出了...

0056、00919、00878年領19萬股息！達人「今年目標30萬」：做好風險控管後質押

2025年幫自己訂下年息30萬目標，其實有點挑戰性，按照計畫，去年的高殖利率kaka年度結算大約為19萬，跟當初的設定年領12萬目標相較，達成率為158%。

高息ETF跌勢不止、配息又縮水！他曝唯一賺錢門路：改買市值型

根據臺灣證券交易所最新數據顯示，2024年12月的定期定額投資出現「高息ETF退燒、權值ETF成當紅炸子雞」的現象。其中，元大台灣50單月新增5,727戶，超越原本減少2,032戶的元大高股息，再次奪回排行榜第二名。而富邦台50更以大增16,725戶的成長幅度，榮登當月成長王。至於個股部分，台積電依然穩居個股投資戶數的冠軍寶座。

高息ETF 逢低押寶

台股昨（13）日大跌523點，台股高息ETF包辦上市成交量前三大個股，分別為群益台灣精選高息（00919）、元大高股息、...

美股ETF 有撐 資金青睞

近一周整體股票型ETF續獲272.9億美元資金淨流入。其中，美國市場獲137.6億美元資金流入，其餘亞洲、中國與歐洲市場...

愈跌愈買！0056買盤湧現 成交金額與申購量飆新高

美股上周五四大指數全數拉回，連帶台股今13日跟著拉回整理，開低走低，終場下跌523.53點或2.28%，收在22488....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。