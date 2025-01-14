市值型ETF很好但難長抱…先投資高股息或金融股？ 達人：還在牛市00929就很多人抱不住

看到一篇文章，說雖然市值型ETF很好，但要長期持有沒幾個人做得到，因為很多人會受不了市值型ETF的波動這麼大，無法長抱，就像不是每個人都能努力讀書上台大，先上個後面志願的學校也不錯。

因此建議先從金融股、高股息出發，這樣波動比較小，保底每年5%的報酬，至少贏1%定存，等到財商變更好心理更有準備，再轉報酬高的市值型就好。

但，看這種文章財商怎麼會高啊，同樣是股票資產，哪裡保底5%報酬？配息就是賣掉一部分資產還自己，怎能和定存的利息相比。又哪裡波動小了，金融股和高股息真要跌也不輸大盤啊，不要只看最近幾年，就用近因偏誤來說。

這可不是什麼考差一點，不上第一志願掉到第四志願的問題，而是你的狀況明明還不適合上大學（應該要做較低風險的資產配置，而不是投入股票資產），還說服你去上，還告訴你上只要不是上一流大學就能相對輕鬆畢業，但事實上根本不是這樣。

而且上了不適合的大學最後讀不下去被退學也許還多少學到一些東西，你高股息金融股認賠殺出就只是虧錢而已。

投資人選擇自己能長抱的配置是對的，但絕不能基於對某些標的比較安全的錯誤認知，誤以為選了這些就能長抱，這等到發現錯誤的時候，傷害已經造成了。

p.s.其實長持市值型股票，是獲得市場平均報酬，長期會贏多數資金，並不像考第一志願，而比較像是保底前段志願的概念。

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