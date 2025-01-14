快訊

遭棄養不失志！按電梯就手指骨折 「玻璃娃娃」盼安養終老

「吉伊卡哇」CASETiFY聯名手機殼開箱！iPhone滿滿超Q小八 快帶寶寶出門

嚴重死傷！國1南下路竹半小時連續2起重大車禍 11車追撞釀1死1命危3傷

0056、00919、00878年領19萬股息！達人「今年目標30萬」：做好風險控管後質押

聯合新聞網／ 普通上班女子
台股示意圖／聯合報系資料照
台股示意圖／聯合報系資料照

2025年幫自己訂下年息30萬目標，其實有點挑戰性，按照計畫，去年的高殖利率kaka年度結算大約為19萬，跟當初的設定年領12萬目標相較，達成率為158%。

不過2024年的股息是因為2023年的績效配出，所以今年殖利率會打折也不一定，如果要達成30萬，成本張數成本可能會比預期還要多，但就先寫下然後努力達成吧！

今年除了領息目標外，最主要的是把質押維持率提高。目前質押標的一樣是用0056+00878+00919去當擔保品，今年底會遇到質押到期，有到期借新還舊的計劃，所以1月6日把維持率先補到237%，預抓下跌30%的安全續借安全範圍166%。

月配三兄弟下跌30%的機率價格試算了一下大約是0056跌到26元，00878跌到15.7元，00919跌到16.5元，先不管機率有多高，風險控管先做足是首要條件。

另外股息一樣會買回三兄弟，再撥預算每個月定額買回市值型跟00929小豬，畢竟現在呈現營養不良狀態（等養肥再殺掉？）

◎本文內容已獲普通上班女子授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 質押

延伸閱讀

中鋼（2002）股價面臨18元保衛戰…創9年新低且無止跌跡象！ 專家：恐回不去了

00878「越跌越買」成交爆量…台股盤中下殺500點！分析師：具追漲抗跌特性

長期買進市值型ETF很簡單？一堆人直呼抱不住 網：符合3條件才適合

00878、00918、00919、00915怎麼選？ 雨果：第一選擇是它因擁有較低的標準差

相關新聞

市值型ETF很好但難長抱…先投資高股息或金融股？ 達人：還在牛市00929就很多人抱不住

舉個實例，最近還在股價沒很差的牛市00929都可以那麼多人抱不住賣出了...

0056、00919、00878年領19萬股息！達人「今年目標30萬」：做好風險控管後質押

2025年幫自己訂下年息30萬目標，其實有點挑戰性，按照計畫，去年的高殖利率kaka年度結算大約為19萬，跟當初的設定年領12萬目標相較，達成率為158%。

高息ETF跌勢不止、配息又縮水！他曝唯一賺錢門路：改買市值型

根據臺灣證券交易所最新數據顯示，2024年12月的定期定額投資出現「高息ETF退燒、權值ETF成當紅炸子雞」的現象。其中，元大台灣50單月新增5,727戶，超越原本減少2,032戶的元大高股息，再次奪回排行榜第二名。而富邦台50更以大增16,725戶的成長幅度，榮登當月成長王。至於個股部分，台積電依然穩居個股投資戶數的冠軍寶座。

高息ETF 逢低押寶

台股昨（13）日大跌523點，台股高息ETF包辦上市成交量前三大個股，分別為群益台灣精選高息（00919）、元大高股息、...

美股ETF 有撐 資金青睞

近一周整體股票型ETF續獲272.9億美元資金淨流入。其中，美國市場獲137.6億美元資金流入，其餘亞洲、中國與歐洲市場...

愈跌愈買！0056買盤湧現 成交金額與申購量飆新高

美股上周五四大指數全數拉回，連帶台股今13日跟著拉回整理，開低走低，終場下跌523.53點或2.28%，收在22488....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。