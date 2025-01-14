0056、00919、00878年領19萬股息！達人「今年目標30萬」：做好風險控管後質押

2025年幫自己訂下年息30萬目標，其實有點挑戰性，按照計畫，去年的高殖利率kaka年度結算大約為19萬，跟當初的設定年領12萬目標相較，達成率為158%。

不過2024年的股息是因為2023年的績效配出，所以今年殖利率會打折也不一定，如果要達成30萬，成本張數成本可能會比預期還要多，但就先寫下然後努力達成吧！

今年除了領息目標外，最主要的是把質押維持率提高。目前質押標的一樣是用0056+00878+00919去當擔保品，今年底會遇到質押到期，有到期借新還舊的計劃，所以1月6日把維持率先補到237%，預抓下跌30%的安全續借安全範圍166%。

月配三兄弟下跌30%的機率價格試算了一下大約是0056跌到26元，00878跌到15.7元，00919跌到16.5元，先不管機率有多高，風險控管先做足是首要條件。

另外股息一樣會買回三兄弟，再撥預算每個月定額買回市值型跟00929小豬，畢竟現在呈現營養不良狀態（等養肥再殺掉？）

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