高息ETF 逢低押寶

台股昨（13）日大跌523點，台股高息ETF包辦上市成交量前三大個股，分別為群益台灣精選高息（00919）、元大高股息、國泰永續高股息等三檔成交量均逾16萬張。法人表示，三檔高息ETF雖爆量下跌，但皆呈溢價，顯示可能是存股族的逢低買盤進場，趁股價下跌增加庫存。

法人分析，台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，一直受到愛好高息的存股族投資人歡迎，其中，群益台灣精選高息因昨天適逢第七次股利發放日，發放金額近百億元，同時也爆出18萬張成交量，昨天股價下跌0.4元，收在22.71元，溢價0.75%，不排除是部分投資人領息後，逢低把利息再滾入投資。

13日ETF成交量排名前十

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，面對股價下跌不必太負面，從存股的角度來看，下跌時也創造出新的契機，存股族則可利用台股逢低布局，增加存股張數與減低持有成本。在川普2.0強大灰犀牛態勢中，資產配置需靈活調整，2025年對電子產業獲利成長保持樂觀態度，在人工智慧（AI）影響力持續擴大下，台灣最強的半導體與硬體相關概念股皆為最受惠的廠商，中長線而言，台股基本面有支撐，對台股後市仍持正面看法。

安聯投信台股團隊表示，今年台股仍有望受惠企業獲利表現，有關美國新任總統即將上任，預期新總統關稅政策推動方向仍有待觀察，中短期對台股企業影響有限，短期觀察接下來登場的重要企業法人說明會訊息。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。