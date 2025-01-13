美股ETF 有撐 資金青睞

近一周整體股票型ETF續獲272.9億美元資金淨流入。其中，美國市場獲137.6億美元資金流入，其餘亞洲、中國與歐洲市場分別獲62.0億、56.5億與5.0億美元流入，但日本市場遭4.6億美元資金流出。

美國12月強勁的就業報告澆熄聯準會降息期待，加以媒體報導指稱川普考慮宣布「國家經濟緊急狀態」來迅速且大範圍對他國課徵普遍性關稅，美國公債殖利率走揚、避險情緒攀升，壓抑全球市場回落。不過美國、亞洲及中國相關ETF仍獲資金青睬。

主要股票型ETF資金流向統計

富蘭克林證券投顧表示，在1月20日川普上任前，投資人權衡川普2.0對全球政經局勢、貿易、財政和貨幣政策的影響，消息紛擾牽動市場情緒波動，建議投資人以靜制動並做好資產配置，耐心等待情勢明朗，未來一周除關注美國CPI／PPI通膨數據與零售銷售數據外，美股也即將進入財報發布期，將由美國六大金融公司財報打頭陣。

投資建議部分，美國就業市場穩健但並未過熱，預期2025年聯準會將放慢降息速度但不至於改變方向，隨著債券收益率墊高增添投資吸引力，核心配置建議首選美國平衡型、美國非投資等級債及複合債券型基金，網羅收益、聯準會降息行情並防禦股市波動，此外，預期美國經濟及企業獲利維持穩健，短線美股震盪提供空手者布局機會，首選創新科技／科技、美國小型股／公用事業／基礎建設產業。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠指出，雖然近期股市呈現高檔整理，因市場持續關注川普新政將帶來哪些影響，不過由於美國景氣仍佳，基本面與企業獲利仍屬穩健，加上川普內閣政策立場以美國為優先，以及AI軟體應用百花齊放，美國又在此居執牛耳地位，故對於美股表現仍持正向看法。為因應市場預期變化產生的波動干擾，建議投資人採多重產業策略應對，以平衡單一產業投資風險，掌握各產業輪動契機。產業方面，包括AI相關、金融、消費、工業等受惠需求成長或政策利多類股可留意。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。