愈跌愈買！0056買盤湧現 成交金額與申購量飆新高

美股上周五四大指數全數拉回，連帶台股今13日跟著拉回整理，開低走低，終場下跌523.53點或2.28%，收在22488.33點，而ETF投資人向來有著愈跌愈買的特性，促使ETF市場買盤湧現，尤其元大高股息（0056）成為交投熱點，其成交金額、申購量雙雙改寫成立以來最佳紀錄。

13日整體ETF成交金額寫下逾一月新高，成交金額達588.41億元，較10日的成交金額成長91.82%，13日的成交額則是繼2024年12月3日677.03億元以來的新高點。

觀察盤面上ETF成交額表現，共有14檔超過10億元，依序為元大高股息64.51億元、元大台灣50的45.65億元、群益台灣精選高息43.12億元、國泰永續高股息38.52億元、富邦台50的38.36億元、元大台灣50正2的27.99億元、元大美債20年18.93億元、群益ESG投等債20+的14.55億元、國泰20年美債14.18億元、元大滬深300正2的13.65億元、復華台灣科技優息11.17億元、大華優利高填息30的10.95億元、富邦臺灣加權正2的10.88億元、期街口布蘭特正2的10.44億元。

其中，即將在1月17日除息1.07元，換算單季配息率為2.97%的元大高股息大舉吸引買盤搶進，市價下跌1.53%或0.56元，收在36元，單日成交金額64.51億元，創下掛牌以來新高，不只次級市場交投熱絡，初級市場也湧進申購潮，單日淨申購金額高達54.88億元，同步改寫有史以來最佳紀錄，規模3,730.83億元，距離ETF第二大的國泰永續高股息僅不到十億元。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。