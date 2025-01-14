高息ETF跌勢不止、配息又縮水！他曝唯一賺錢門路：改買市值型

根據臺灣證券交易所最新數據顯示，2024年12月的定期定額投資出現「高息ETF退燒、權值ETF成當紅炸子雞」的現象。其中，元大台灣50單月新增5,727戶，超越原本減少2,032戶的元大高股息，再次奪回排行榜第二名。而富邦台50更以大增16,725戶的成長幅度，榮登當月成長王。至於個股部分，台積電依然穩居個股投資戶數的冠軍寶座。

此數據引發市場討論，有網友在PTT發文表示，隨著高息ETF表現疲弱，投資人逐漸將資金轉向市值型ETF。網友指出，「高股息ETF近期跌勢不止，像00915這類廣告主打高配息的ETF，自去年下半年以來持續下跌，導致投資人慘賠」，他認為，高息ETF在市場波動中不僅難以抗跌，配息收益也可能因績效不佳而縮水。

與此同時，台積電、鴻海等權值個股則吸引大批資金進駐，推動市值型ETF走強。原PO直言，「只有市值型ETF能夠賺錢，市值型ETF因為資金集中在權值股，較能在市場回檔時維持穩定，並在大盤回升時帶來顯著漲幅」，這也使得投資人對高息ETF的熱情逐漸消退，進一步促使權值型ETF成為市場資金的新焦點。

市場專家指出，隨著投資環境變化，資金流向反映出投資人對市場的預期與避險需求，提醒投資者在選擇投資標的時，應考量資產配置的平衡與長期風險管理。

其他人留言「老牌高股息其實都至少持續3、4年以上了」、「人多的地方不要去」、「吹完美債、高股息，現在就吹當紅的權值ETF」、「00713進場點到了」、「哪有退燒？0056、00878每天一堆人買」、「一堆ETF拿著散戶的錢追高買不會填息的股票，現在已經不買ETF了，自組高股息個股」、「來個月配市值ETF吧」、「高股息又可以買了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。