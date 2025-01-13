有100萬資金要0050還是台積電（2330）？ 老牛：分散投資於兩者是更好選擇

如果有100萬元本金，該買台積電（2330）還是0050？

台積電是全球領先的半導體製造商，在科技產業中扮演關鍵角色，老牛在書中不只是一次提到台積電的優勢，它也是我強勢抱緊股當中的一員。而元大台灣50（0050）是追蹤台灣50指數的ETF，涵蓋臺灣市值最大的50家企業，台積電即包含其中，而且權重占比接近5成，另外還有鴻海、聯發科等，投資0050等於一次投資多家龍頭企業，能有效分散風險。

綜合以上特點，我想用一句網路梗來說明這個問題，就是「小孩子才做選擇，我兩邊都要。」而實際上也確實如此。 大是文化《股海老牛2025強勢抱緊股：新青安、川普再上位、AI浪潮……2025年市場怎麼走？最新20檔抱緊股名單、5檔ETF大公開。》，作者：股海老牛

其實老牛就正在幫小孩定期定額買進0050和台積電，每月各投入5,000元，穩健的慢慢累積資金，為未來做好準備。

按照過去的績效來試算，存股10年共投入120萬元，這筆資金預計能達到翻倍成長，等到小孩成年、大學畢業時，這筆資金可能已經累積到300萬元左右。如果將來想要買房，這筆錢就是充足的頭期款；若希望出國深造，也能成為留學資金；就算只是定存在銀行裡不動，也是一筆讓人生多些選擇的安心資金。

因此，投資無須在台積電和0050之間二選一，分散投資於兩者是更好的選擇，可同時享受個股成長潛力與ETF的分散風險優勢。與其煩惱該買進哪一邊，更應重視的反而是，無論一次性投入還是定期定額，都應根據自身的財務狀況和風險承受能力，制定適合的投資策略，耐心與紀律才是成功的關鍵。

（本文摘自大是文化《股海老牛2025強勢抱緊股：新青安、川普再上位、AI浪潮……2025年市場怎麼走？最新20檔抱緊股名單、5檔ETF大公開。》，作者：股海老牛）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。