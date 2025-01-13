為何敢用股票質押持續槓桿不怕斷頭？存股哥：舉0050為例能承受5000多點跌幅
前幾天有個老鐵問我為什麼我敢用股票質押持續槓桿也不怕被斷頭？其實可以聊的東西很多，也很難在一篇文章一次訊息來回就解釋清楚，不過最重要的仍在於風險控管，以及你是否明白槓桿的本質。
以股票質押來說最重要的風險控管指標就是維持率，維持率的波動跟你質押什麼屬性的標的有很大的關係，越穩健的標的越能穩定你的維持率，這也是為什麼我認為電子股、小型股相對不適合用來質押的主因。
如果你要質押電子股、小型股，那我認為你可以搭配穩健的金融股、高股息讓你維持率的波動不要那麼劇烈，當然盡可能拉高維持率是必要的，你的維持率越高，能承受的下跌幅度也就越多。
這也是為什麼我一直強調維持率盡可能拉到200%以上的原因，以130%需回補來看，你可以承受至少70%下跌空間，用維持率來表示可能許多人會沒有帶入感，那下面用0050來舉例，你可能會比較有FU。
目前0050股價199，就算200塊好了比較好舉例，假設我質押1張0050借貸10萬，此時維持率是200%，如果跌到130%時股價為130元（公式：借貸金額*1.3/質押張數），距離上次0050出現130塊時是2024/1/19，此時大盤為17682點，你可以承受至少5300點的跌幅。
同理你可以幫自己要質押的標的做一下初步的評估，看你要押多少、貸多少，維持率130%時股價是多少，對風險越能理解的透徹，當然對於股票質押這項工具的使用就能更有把握。
再來就是駕駛員本身的能力跟經驗值了，就像阿湯哥開老舊的F14照樣能打爆最先進的戰機，而且還一打二同樣道理（電影捍衛戰士：獨行俠橋段），你的經驗越多、能力越強對於這項工具的使用就越得心應手。
總之股票質押最重要的就是維持率，如果是想嘗試質押的老鐵還不太知道要怎麼抓，那就拉越高越好，300%、500%都可以，自己去感受一下其中的變化，隨著自己等級的提升，能駕馭的槓桿也會越來越大。
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