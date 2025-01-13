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00878「越跌越買」成交爆量…台股盤中下殺500點！分析師：具追漲抗跌特性

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股盤中下挫超過500點，失守23,000點大關，多檔高股息ETF價格拉回，國泰永續高股息（00878）盤中下挫1.04%，價格來到21.83元，還不到下午一點，已湧現超過14萬張天量。

00878存股專家指出，高股息ETF這幾個月來狂吹降息風，但00878第四季還能維持配出0.55元的高息，投資人數和基金規模都不斷攀升，以2024年股價來看，00878最高在七月時曾超過24元，今天的價格大約是去年8月以來的低點，懂得買的人都已經掛好買單，坐收甜甜價。

分析師指出，台股基本面穩健，今日大跌是因美國2024年最後一份就業數據報告上周五公布，最新數據顯示，2024年12月的非農就業人數新增25.6萬人，為9個月來最大增幅，同期的失業率則是滑落至4.1％，代表美國就業市場有好轉跡象，市場原先預估上半年美國聯準會還會降息，現在可能要延到下半年，才會造成全球股市短期有震盪。

分析師認為，台股近期短期內恐還有融資結算跟封關賣壓潮，存股族可逢低買進，以息收為主要生活開銷的話，可鎖定2024年配息表現相對穩健的高股息ETF，做為布局首選，其中00878具有追漲抗跌的特性，加上有股息作為下檔保護的後盾，不意外成為本日台股大跌，被股民們狂撿的人氣ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 ETF 季配息

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