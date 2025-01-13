爸爸竟用00725B超輕鬆繳房貸！理財小白「債神」：房貸利率2.5%、拿債套利

台灣房價高漲，近日有網友在網路論壇Dcard分享了父親「投資妙方」輕鬆還房貸，即透過國泰投資級公司債（00725B）債券ETF的配息來支付房貸利息，每年還能有剩餘的錢來繳本金或做其他運用，讓她直呼父親是「債神」，近期發現00725B即將配息，也決定要學習父親開始投資。

該名網友在文章中表示，父親已經退休，平時熱衷於找小套房或店面進行出租，從未向她分享理財方法，直到父親近期上了新聞，分享了自己運用債券ETF配息來償還房貸的秘訣，才讓她恍然大悟，開始佩服起爸爸。

根據該名網友的描述，她父親的理財邏輯簡單明瞭，只要「配息率>房貸年利率」，就能用配息來償還房貸。目前台灣的房貸年利率大約在2.5%，而許多債券ETF的殖利率可達6%以上，意味著不僅能夠完全支付房貸利息，還能有額外3.5%的利差可供運用。例如，若以1000萬元房貸計算，每年可多出35萬元的配息收益，這筆錢不僅可以繳利息，還能進一步用來還本金。她提到，父親所持有的國泰00725B債券ETF年化配息率達到7%，相較其他同類型產品配息更多。

儘管近來債券市場的價格不斷下跌，但該名網友透露，父親並未感到焦慮，只簡單說理財「不過是加加減減而已」，而最近看到父親投資的00725B即將進行配息，她也決定跟隨父親的步伐進行投資。

對此，網友則留言直呼，「這就是套利，聰明人、有錢人都這樣做」、「正確操作，如果你能保證投資獲利大於貸款，當然是貸款去投資呀，去看看很多上市公司，幾乎都是這樣操作的，大量現金存銀行的才是傻」、「這樣就叫債神？」、「不是大家都知道嗎？我也這樣，更多人是質押再買，換算殖利率都超過10%，要斷頭很難」、「本來就超多人用ETF股利在繳房貸，不限債券，月配季配為什麼紅？只要殖利率夠，月領季領高於每月房貸或信貸就是賺，簡單想一下就知道，也太後知後覺了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。