債券殖利率一直飆還能投資？00945B非投等級債相對優勢出現

債券殖利率一直飆，債券該怎麼操作呢？還能投資嗎？

很多手頭上抱滿債的人應該嚇壞了的感覺...但不要忘記，那是在公債的部分。

過去23、24年，當債券市場好的時候，誰最好？非投資等級債，尤其是美國的非投資等級債，這不就是台灣投資人的最愛嗎？

長時間以來，台灣投資人最喜歡買的就是非投資等級債。但買非投等級債最怕什麼？風險！2022年是不是就是最大的風險？

仔細看，2022年雖然大家都不好，但美國非投等級債的跌幅（相對較低），其實還好。

時間不拉得那麼遠，看去年底，從11月到12月，美選的問題、降息的問題，市場波動很大。看到在這兩個月中，美國非投等級債表現是最好的，這打破了大多數投資人既有的觀念想法。

再來，市場很關注的就是接下來到底要不要降息？降息後，覺得應該買公債，尤其是長天期公債。可是，真的有比較好嗎？

看到歷史經驗，有三條線，最上面是現在的情況，這三條線都是十年期公債。綠色的線指的是80年代、90年代降息的情況，當時幾乎都是平的，沒有什麼動。

降息時，大家以為殖利率應該下來，但事實上，殖利率下來是在2000年網路泡沫化或金融海嘯的時候，這時候叫做紓困式降息。

第一次降息是去年的9月18號，那時美國10年期公債只有3.6%。今天是4.7%，降息降了一趴，結果殖利率卻上去了，這跟之前的情況完全不一樣。

這個圖告訴我們，美國十年期公債從開始降息後的一年內的變化，殖利率上升的情況，看到綠色這條是非投資等級債的報酬率最高。

投資人為什麼喜歡買非投資等級債？因為債息高，這個債息高包含兩個面向：從殖利率來看，這幾種債的殖利率比較高。

如果再看票面的息，短天期的非投等級債也可以比其他債來得高，這告訴大家買非投等級債的好處。

非投資等級債真的有很多種，第一個很重要的選擇是美國的非投資等級債。美國市場最大，流動性風險低，這樣才能在風險來臨時迅速脫身。

在非投資等級債中，兩個B和兩個B以下的都叫非投等級債，但不要碰C級的。違約率差異很大，兩個B的違約率只有0.74%，而C級的則高得多。

重點不是報酬率，還要看波動。波動代表風險，這是一九年以來的數字。非投等級債的波動應該比較大，但美國公債的報酬率卻只有2%。

買債券的目的之一就是配息，填息率也很重要。最近發行的台灣ETF中，凱基美國非投等級債（00945B）的填息率為100%。而群益的ESG投等債（00937B）填息率則較低。

最終，實際的報酬率也要去關注，配息率高又能夠填息的債券，才是值得投資的選擇。

近期市場風險很大，但如果報酬率依然高，那就是投資人的選擇重點。

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