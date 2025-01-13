2025年續看 AI 表現 中國信託投信美國傘型基金開募

全球股市在2024年表現亮眼，多數主要股市包括台股在內，均創下歷史新高。展望2025年，中國信託投信仍看好以美國科技股為首的成長股可延續強勢表現，為此順勢推出兩檔以美國科技成長股為主的ETF：中信NASDAQ（009800）與中信美國創新科技（009801），以及一檔主動型基金「中國信託美國聚焦成長基金」，13日正式開募，協助投資人掌握科技革命下的最佳投資機遇。

中國信託投信指出，每隔十年，美國科技股都站在科技創新典範移轉的浪頭，引領世界投資潮流。從1990年代的網際網路、2000年代的搜尋引擎，再到2010年的智慧型手機普及化，每一次創新浪潮，都為美國科技產業注入爆發性成長動能。現今的AI應用興起，更是開啟新一波科技革命，並吸引大量資本投入，美國科技股有望持續成為市場焦點。

此次開募的中信NASDAQ（009800）追蹤NASDAQ 100指數，成分股包括AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）、電商巨擘亞馬遜（Amazon），以及醫療機器人領域翹楚「直覺手術」（Intuitive Surgical）。009800經理人張嘉祐表示，NASDAQ 100指數不僅涵蓋全球頂尖科技巨頭，也收錄了高成長潛力的企業，是投資美股的最佳選擇之一。此外，009800投資門檻低，其發行價僅10元，為投資人提供便捷且友善的參與機會。

至於中信美國創新科技（009801）則聚焦於研發投入高且成長潛力大的科技巨頭，追蹤Solactive美國創新科技指數。該指數篩選市值超過5億美元、日均交易量超過400萬美元的科技公司，並進一步依據研發投入比重與價格動能進行精挑細選。

009801經理人王建武強調，輝達等科技龍頭企業之所以能在近年大幅成長，研發投入是關鍵因素。例如，輝達近五年研發費用增速與股價表現均遠超市場平均，顯示高研發比重與股價爆發力之間的正向關聯。009801的配置策略便是透過篩選高研發、高動能的企業，協助投資人掌握AI浪潮帶來的長期成長機會。今天同步開募的中國信託美國聚焦成長基金為主動型基金，目標鎖定美股市場的長線核心資產。基金經理人唐祖蔭表示，基金以「America（美國）」「Big（龍頭企業）」「Concentrate（集中投資）」三大原則為核心，精選美國具競爭優勢的科技與成長型企業，集中布局少數高潛力個股。

唐祖蔭指出，當前市場環境與1995年網路革命時期類似，當時聯準會（Fed）透過降息成功推動經濟軟著陸，美股隨後展開數年的大多頭行情。而目前AI等科技創新題材，正是推動美股再現長期上漲動能的重要驅力，這些科技龍頭企業的獲利能力與市場地位，也將成為美股長期增長的重要基石。

中國信託投信表示，輝達執行長黃仁勳在CES展上表示，AI的發展路徑從感知型AI到生成式AI、再到代理AI，下一階段會是實體AI（Physical AI），包含自駕車和機器人。隨著AI應用技術的進一步發展，AI的滲透率將大幅提升，為科技巨頭帶來持續的營收成長與市場擴張。未來，這些企業在AI領域的技術與市場優勢，將逐步轉化為穩定的獲利來源，為投資人創造可觀的回報。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。