全球半導體市場雙位數成長 ETF 卡位布局

隨著AI應用層面廣泛並逐步落地兌現，未來也仍將持續引領全球科技發展。法人指出，支撐AI發展的高速運算能力和資料處理能力，也必須更加仰賴半導體，而台灣因擁有完整的半導體產業鏈，在全球居技術領導地位，將更能受惠於AI發展。因此投資人欲卡位AI成長行情，可多加善用台股半導體ETF來布局。

根據IDC日前所公布的「全球半導體供應鏈追蹤情報」最新研究顯示，基於全球AI與高效能運算需求持續攀升，自雲端資料中心、終端裝置到特定產業類別，都迎規格升級趨勢，也意味著半導體產業將再迎嶄新榮景。IDC預估在先進製程需求強勁、成熟製程市況回溫、CoWoS擴產倍增等趨勢加持下，今年整體半導體市場將成長超過15%，包括設計、製造、封測、先進封裝等雨露均霑，由AI驅動的高速成長仍將延續。

財富管理專家進一步指出，目前市面上成分股涵蓋半導體產業鏈之台股半導體ETF共有5檔，包括00927、00891、00892、00904和00913，都有配息機制，各檔產品的選股邏輯也不盡相同。

以將在22日除息的00927為例，其訴求精選台灣優質半導體高息股，選股策略不僅著重獲利與營運實力堅強的台灣半導體企業，還進一步從中挑出股息配發能力強的公司，切中投資人既想掌握AI半導體成長行情，又想要顧及存股收益目標之雙重需求。

群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志表示，受惠於AI需求殷切，台灣半導體企業自IC設計、晶圓代工、封測、設備商等均將受惠，舉例而言，AI發展帶動CSP大廠自研晶片（ASIC）需求，ASIC較GPU可望帶來能效上提升及成本下降，中長期深耕CSP客戶的台廠ASIC供應鏈亦將受惠。

整體來看，在AI應用百花齊放、為半導體業成長增添動能下，建議投資人不妨透過台股半導體收益ETF來參與布局，掌握半導體業成長契機之餘，也能透過配息共享台灣優質半導體企業之營運成果，亦滿足收益需求。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。