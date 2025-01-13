快訊

民眾黨主席補選2月15日登場 黃國昌接棒柯文哲呼聲最高

耳壓平衡困難仍下水…日籍客後壁湖潛水亡家屬求償 教練判賠2073萬元

塑膠保鮮盒裝飯菜油膩膩好難洗？「免髒手2步驟」瞬間洗到發亮

全球半導體市場雙位數成長 ETF 卡位布局

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
人工智慧（AI）示意圖。圖／聯合報系資料照片
人工智慧（AI）示意圖。圖／聯合報系資料照片

隨著AI應用層面廣泛並逐步落地兌現，未來也仍將持續引領全球科技發展。法人指出，支撐AI發展的高速運算能力和資料處理能力，也必須更加仰賴半導體，而台灣因擁有完整的半導體產業鏈，在全球居技術領導地位，將更能受惠於AI發展。因此投資人欲卡位AI成長行情，可多加善用台股半導體ETF來布局。

根據IDC日前所公布的「全球半導體供應鏈追蹤情報」最新研究顯示，基於全球AI與高效能運算需求持續攀升，自雲端資料中心、終端裝置到特定產業類別，都迎規格升級趨勢，也意味著半導體產業將再迎嶄新榮景。IDC預估在先進製程需求強勁、成熟製程市況回溫、CoWoS擴產倍增等趨勢加持下，今年整體半導體市場將成長超過15%，包括設計、製造、封測、先進封裝等雨露均霑，由AI驅動的高速成長仍將延續。

財富管理專家進一步指出，目前市面上成分股涵蓋半導體產業鏈之台股半導體ETF共有5檔，包括00927、00891、00892、00904和00913，都有配息機制，各檔產品的選股邏輯也不盡相同。

以將在22日除息的00927為例，其訴求精選台灣優質半導體高息股，選股策略不僅著重獲利與營運實力堅強的台灣半導體企業，還進一步從中挑出股息配發能力強的公司，切中投資人既想掌握AI半導體成長行情，又想要顧及存股收益目標之雙重需求。

群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志表示，受惠於AI需求殷切，台灣半導體企業自IC設計、晶圓代工、封測、設備商等均將受惠，舉例而言，AI發展帶動CSP大廠自研晶片（ASIC）需求，ASIC較GPU可望帶來能效上提升及成本下降，中長期深耕CSP客戶的台廠ASIC供應鏈亦將受惠。

整體來看，在AI應用百花齊放、為半導體業成長增添動能下，建議投資人不妨透過台股半導體收益ETF來參與布局，掌握半導體業成長契機之餘，也能透過配息共享台灣優質半導體企業之營運成果，亦滿足收益需求。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00927群益台灣半導體收益ETF AI ETF

延伸閱讀

台股本周估先下後上 盯五變數

安聯投信：大盤將維持箱型格局 重要法說值得關注

投資規模縮減 半導體業6倍薪「瘋狂」挖角不再

就市論勢／ASIC族群 有望輪漲

相關新聞

長期買進市值型ETF很簡單？一堆人直呼抱不住 網：符合3條件才適合

大家都知道長期買進市值型ETF是一種不錯的投資選擇，但實際能堅持下去的又有幾人呢？近日有網友發文，表示自己覺得市值型ETF投資法其實很困難，引發網友熱議。

00878、00918、00919、00915怎麼選？ 雨果：第一選擇是它因擁有較低的標準差

今年的高股息ETF總報酬前幾名又出現了00915與00918，這兩檔在2023年就是報酬最高的兩檔高股息ETF，2024年又再次排名在前，這兩檔到底能不能投資呢？

00919今股息入帳…投資人平均領到8909元！ 達人：第三檔百萬國民ETF

00919以除息前105萬受益人數來計算，平均每位受益人可拿到8909元，等於平均每個月有2970元配息收入...

高股息ETF股息縮水怎辦？懸緝「三原因三應對」：總報酬也要配著看

最近許多高股息ETF再也不高股息了，配息縮水很嚴重，有的人直接停損換更好的標的，有的人則是猶豫不決要不要賣掉。

債券「送分題」被川普回鍋給打亂！ 陳重銘：00945B股價堅挺在15元之上、比較公債、投等債中鶴立雞群

「凱基美國非投等債（00945B）」，在2024年5月上市後，股價依然堅挺在15元的發行價之上，還可以每個月大約配發0.102元左右的股利...

全球半導體市場雙位數成長 ETF 卡位布局

隨著AI應用層面廣泛並逐步落地兌現，未來也仍將持續引領全球科技發展。法人指出，支撐AI發展的高速運算能力和資料處理能力，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。