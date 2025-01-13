股債市皆不好操作…非投等債00945B不漲反跌！ 阮慕驊：純美債特性、成分債公司要倒閉很難

這一次整個降息循環過程，跟過去非常的不一樣。可以看到過去的降息循環，基本上美債殖利是往下走的機率是非常大的。不論是所謂衰退式降息，或者說預防式降息都是這樣子的：殖利是往下走...即使不往下走，至少也不會大幅上升。

看一張圖，會發現這一次真的是完全不一樣。這一次的美債殖利居然是往上升的。這個是從1980年代以來，我抓的歷次的這個降息循環所做出來的統計，分成兩類降息：

1.紓困式降息：經濟有衰退，進行降息 2.預防式降息：經濟還沒有衰退，先降息

從1970年代以來，這個降息的循環大概就是這兩種狀況。是經濟衰退的話，美債殖利沒有話說就一定往下。如果是紓困式的，殖利率基本上持平，後面才會慢慢升上來，因為整個經濟的情況不錯，慢慢後面升上來。

但是一次是大升。從去年9月18號美國聯準會降息以來，居然美債殖利率10年期升了100個點，升了1％，從3.6%升到4.7%。現在市場擔心，萬一如果突破4.7%往5%走的話，股票市場恐怕會遇到更大的壓力。

為什麼黃仁勳CECO之後股價反而大跌呢？除了大家失望他的演講內容沒有牛肉以外，另外一個就是其實講實在，現在股市整個最近的狀況並不是這麼好，市場資金是比較擔心美債殖利率和川普這些問題的。

債不能買了嗎？

沒有債可以買的呢？其實不是。

做了詳細的比對，把各種債券的種類抓出來，事實上可以看到非投等債，在整個最近美債殖利率大升的情況之下，基本上它的殖利率維持很穩定，而且價格是往上升的。就代表什麼？沒有跌到，還漲的。

非投等債變成是現在大家可以去關注的標的呢？答案當然就呼之欲出了。因為美債現在目前看起來絕對就是殖利率上升的趨勢，價格持續沉壓是一個趨勢，所以資金就會往非投債走，往投資等級債走。

現在美國股市這麼貴，本益比的倒數現在只有3.7，你去跟BBB級的頭等債比，還輸他的報酬率了，那當然就不要講非投等債了。

所以可以看到非投等債要吸引資金，再加上美國沒有經濟衰退的疑慮，也不太擔心這個違約的問題，所以它就是一路往上，跟其他的債券品種比起來，完全不一樣的走勢。

非投等債很危險？

可是很多人就講說，非投等債很危險，恐有會倒閉的公司疑慮，違約率很高？事實上要突破大家的盲點迷思。你可以看到這些公司你不認識嗎？

美國航空、百勝集團Pizza Hut、嘉年華郵輪（全世界三大郵輪公司）及固特異輪胎。

你覺得這些公司會倒嗎？個人覺得他們倒掉的機率非常低；所以不要把非投資等級的企業想的那麼可怕。事實上這些企業都是鼎鼎有名的，只不過是說因為他們的債信評等達不到三家信評公司的投資等級，但他們也是接近投資等級，就是在投資等級的下緣一點點而已。

這些公司其實是鼎鼎有名的，而且發生風險、破產或者違約的風險非常低的。所以也不要一缸子打翻一船人說非投資級的公司都很可怕，倒也不是這樣。

政策對企業影響

尤其川普上任之後，他喊出美國優先！他的政策全部都是瞄準要讓美國企業更好，讓美國版圖更大。

他的整個降稅的政策各方面我認為都是極有利於美國企業的。所以不管用大型、中型、小型企業，既然降稅有利於美國企業，那是不是這些公司非投資級或者投資級的公司的違約率就更低了呢？這當然就是這個方向。

去比對一下川普2016年（川普1.0）到底非投資級債的表現如何；可以看到，當選後一個月、三個月、六個月、一年都是9%...他1.0那時候是這樣，2.0是不是複製呢？

去找這些線索、這些資料，就是想說大家都在抱怨買美債賠錢，那我們總要找一條債券的出路給各位，給各位一些方向。

去看各種債券，其實並不是完全是大家印象中的美國政府在這樣子兩年來的一個績效表現。那降稅加上美國優先，「非投資級債」不就是呼之欲出了嗎？

看到非投資級債，有全球的，也有純美國的。但為什麼比較偏好純美國的呢？原因很簡單，一旦遇到經濟衰退黑天鵝，你去比較COVID-19和烏克蘭戰爭，會發現全球的非投資級債跌幅都是超過美國純美國的非投資級債。

所以代表什麼？代表美國的企業還是相對抗跌的。

避開CCC級的非投等債

看圖表，長期CCC級是輸給2個B跟一個B的，那幹嘛還要冒比較大的風險跟違約的可能去買C級的。

答案就出來了！選全美國的，兩個B或一個B非投資等級債。

上圖比較之下就兩家沒有CCC級的，群益優選非投等債（00953B）和凱基美國非投等債（00945B）。兩家都是月配息，另外特殊的是00945B是純美債。

所以比較青睞00945B！

實際績效，可以看到走勢是往上的，且每個月還配0.102元，總共成立以來配了6次。

這檔在這年債市股市不好投資的情況，多少一點錢避到債市，市資產配置中很重要的策略。

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