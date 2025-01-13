長期買進市值型ETF很簡單？一堆人直呼抱不住 網：符合3條件才適合

大家都知道長期買進市值型ETF是一種不錯的投資選擇，但實際能堅持下去的又有幾人呢？近日有網友發文，表示自己覺得市值型ETF投資法其實很困難，引發網友熱議。

原PO在PTT發文，表示自己最近看完《長期買進》，認為書中的重點主要有三：第一，市值型ETF比高股息ETF好太多了；第二，投資是30年以上的事；第三，要專注本業，不要研究股票，你玩不贏經理人。

原PO表示，書上的內容看起來都對，但仔細思考後似乎又有些奇怪，就像書中所說的，「如果那麼簡單的話，大家都不要工作玩股票就好啦」。

原PO覺得，這樣簡單的方法，執行起來其實很困難，投資市值型比起投資高股息真的無聊很多。高股息每季領出的錢比起市值型更有感覺，原PO認為，就算告訴你今天投的錢30年後會變成20倍，叫你all in 0050，大多數人可能也做不到抱著股票30年。

有許多網友認同要長期持有真的很難，「30年後享受到和現在享受到的快樂可不一樣呢」、「很多人總是看到別人玩個股開槓桿大賺或是看到短期下跌就停止買進停損出場」、「這邊抱一週就是長期持有了，你就知道長抱有多難」。

也有人認為長期持有的難點在於干擾太多，「會覺得難大部分就是因為過度關注股市，看同學會、臉書社團和PTT，搞得心神不寧，自己又沒料也沒時間研究判斷真假訊息，這樣怎麼長期投資？」、「買市值ETF就是設定好每個月轉帳跟每個月固定購買就可以不鳥他了，你會覺得難只是你看別人對帳單很猛自己也想要這樣進出快速賺錢，所以抱不住」。

還有網友分享買市值型ETF的三大條件，「前提是：你可以投資的本錢多，存30年股滾出來才有明顯效果。還有，你不缺錢，能夠30年不動股市的錢還能維持生活享受。最後，重中之重是，命要夠長，千萬不能中途掛點，否則這錢你也享受不到」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。