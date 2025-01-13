00878、00918、00919、00915怎麼選？ 雨果：第一選擇是它因擁有較低的標準差

「這幾檔高股息ETF要怎麼選呢？」

年底又到了多檔高股息ETF配息的討論與比較，有幾檔月配息的高股息ETF配息殖利率越配越低，有幾檔還能維持在超過年化10%的配息殖利率，到底該不該換股持有呢？

今年的高股息ETF總報酬前幾名又出現了00915與00918，這兩檔在2023年就是報酬最高的兩檔高股息ETF，2024年又再次排名在前，這兩檔到底能不能投資呢？

今天要比較00915、00918、00878、00713與00919這五檔該如何選擇，先介紹各檔的選股邏輯特色：

00915：排除營業表現較差個股，選出過去3年股利率高，過去1年還原標準差低波動的個股，優先挑選市值200億以上，選出前30檔股票。 00918：由前33%高股利率個股，依據最近最多15次高除息填息率，取前30檔股票。 00878：由符合ESG評級BB以上企業，選出過去3年平均年化股息殖利率，與近12個月年化股息殖利率加權後，選出前30檔股票。 00713：除了考量高股息，還將營運能力與股價波動納入權重考量，訴求低價格波動的高股息50檔股票。 00919：依據5月定審前已公告的現金股利金額，跟12月定審前預估股利率高低，選出前30檔股票。

依據這些選股邏輯，你會如何挑選你想投資的高股息ETF呢？

00915與00918已上市超過2年，這5檔高股息ETF已經都有超過2年的股價與配息紀錄，如果不看選股邏輯，光從過去2年多的歷史統計資料，我們又可能做怎樣的選擇呢？

這張圖統計自2023/01/01（2年）、2024/01/01（1年）、2024/07/01（6個月）、2024/12/01（12月）起至2024/12/17止的含息累積報酬，還有從MoneyDJ取得的該檔夏普值與標準差資訊，來做參考依據。

參考過去股價與配息紀錄，這幾檔又可以怎麼選呢？

首先，可以看到00915與00918在過去2年獲得含息累積報酬99.4%與88.7%，1年累積報酬是23.6%與18.7%，都高於其他三檔高股息ETF。其次是00713與00919在過去2年取得72.1%與71.5%，表現最差的是00878的59.8%。

依據這個資訊，我們應該直接投資投報率最高的00915或00918嗎？我們應該還要再參考一下各檔的標準差與夏普值。

標準差代表的是價格波動的程度，數字越高，股價波動越大。夏普值代表的是在同樣的風險值下，可以帶來多少的預期報酬，夏普值越高越好。譬如00915的夏普值是0.34，代表每增加1%的風險，可以預期帶來額外0.34%的資產報酬。

標準差除了在2年與1年的累積報酬可以看出一些差別外，在6個月的短期數據也能分辨。股價波動越大的，6個月的負報酬幅度也越大。但在報酬表現上，00713明顯的較為突出，以最低的標準差獲得較高的累積報酬與最高的夏普值。

如果你想挑報酬率最高的ETF，00915會是表現最好的一檔，但是他的標準差（股價波動度）是18.23，00918的2年報酬率只比00915少10.7%，但標準差只有12.89，用比例看是少了41.43%。

或許報酬多10.7%要多冒股價多了41.43%的波動度到底值不值得很難評估，我們可以直接參考夏普值。00915的夏普值是0.34，00918的夏普值是0.44，這表示在增加同樣的波動風險下，00918可以帶來的可預期報酬會比較高。

所以，單純以這個表來推論，想投資00878的人，不如投資00713。因為00878的標準差與00713相仿，但00713的2年累積報酬比00878多12.3%，這個同樣也反映在夏普值上，00713是0.46，00878是0.37，相較之下，00713比00878更值得投資。

如果想投資00919的人，不如投資00713或00915，因為光以報酬率比較，00713與00919相當接近，但標準差卻差了6.37，在相同報酬的情形下，當然優先選波動風險低的選擇。

如果是不怕股價波動，願意承受多一點波動度的人，00915的標準差只比00919高1.51，但2年累報酬率卻多了27.9%，光這一點就相當值得改投資00915。若改參考夏普值也是一樣，00915是0.34，00713是0.46，都比00919的0.29高。

所以這幾檔高股息ETF，在不參考其背後的選股邏輯下，該如何考慮呢？

能夠承受高波動風險，想追求最高投報率的人，可以選00915。 優先參考夏普值為出發點的人，可以選00918與00713，報酬與風險比例最優。 主要考慮低波動風險者，優先選擇應該是00713。

如果只能從中挑選一檔，我的第一個選擇會是00918，因為它有相對較低的標準差，但2年累積報酬卻只輸00915一點點，夏普值是0.46，比00713多冒一點波動風險，卻能獲得高出29%的報酬率。 第二選擇是00915，雖然有最高的標準差，但也獲得最高的報酬。其夏普值0.34，與00878的0.37很接近，但報酬率卻高出近40%。 第三選擇是00713，它有最低的標準差與最高的夏普值，可以說是這五檔裡面最划算的一檔標的。00713以最低的標準差，獲得72.1%的2年累積報酬，比標準差16.72的00919還高，會是追求穩定的最佳選擇。

當然，過去績效不代表未來的表現，畢竟只是過去2年的績效統計，也有可能在未來3年會發生均值回歸，00915、00918與00713會變成表現在後段班的高股息ETF。未來的事情無從預測，這也是金融投資困難的地方。

以上是我個人的看法，你認為呢？

若再加上選股邏輯（有人不喜歡00918的最大成分股是長榮海運）與內扣管理費的考量，又會有甚麼改變嗎？歡迎分享討論。

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