00919今股息入帳…投資人平均領到8909元！ 達人：第三檔百萬國民ETF

今天是群益台灣精選高息ETF（00919）第7次配息發放日，許多受益人醒來戶頭多了配息收入，可謂一早被錢香醒。

據了解，00919以除息前105萬受益人數來計算，平均每位受益人可拿到8909元，等於平均每個月有2970元配息收入，據了解00919上次配息每位受益人平均每月是2758元息收，本次增加212元，成長幅度是7.67%，也讓00919的受益人有種意外加薪的驚喜。

ETF理財達人表示，00919的最新受益人數是去年不含新成立ETF中增加最多的ETF，總受益人數突破百萬大關，成為第三檔百萬國民ETF，整體而言，00919的受益人數大幅成長，表示越來越多人認同00919可以滿足打造被動現金流的需求。

財富管理業者表示，00919所追蹤的指數，選股策略中有兩個重點：「精準高息」以及「精準領息」。

「精準高息」是指選進來的成分股是依據上市櫃公司董事會當年度宣告的現金股利進行篩選，避免使用「預測未來」或是「參考過去」所造成的誤判。至於「精準領息」則是納進來的成分股都是尚未配息的高息股，確保投資的每一塊錢都能領到高息。

配息頻率也採取每季配息（3、6、9、12月），滿足投資人打造穩定現金流的需求，投資人可把握相關投資契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。