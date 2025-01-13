債券「送分題」被川普回鍋給打亂！ 陳重銘：00945B股價堅挺在15元之上、比較公債、投等債中鶴立雞群

投資永遠都有意外，你只能做好資產的配置，例如股債平衡配置。去年大家認為「送分題」的債券，被二次回鍋的川老爺子給攪亂了，許多ETF的價格不僅沒有北上，反而一路往南到墾丁海邊了。

不過我觀察到「凱基美國非投等債（00945B）」，在2024年5月上市後，股價依然堅挺在15元的發行價之上，還可以每個月大約配發0.102元左右的股利，參加申購的投資人是同時收穫了「股利+資本利得」，相較於一堆的公債、投資等級債，00945B的表現真的是鶴立雞群啊！

​差別在哪裡呢？「非投等債」的持債邏輯明顯不同於公債跟投等債。一般來說，越安全的投資，回報就越低，公債就是代表。00945B指數是聚焦美國發行的「非投資等級債券」，為了兼顧風險考量，排除高違約風險的 CCC 等級債券，聚焦違約風險相對低的BB&B級債，且以主順位債券為主，可以在風險與報酬中取一個平衡，00945B上市以來平均年化殖利率約7.83%，領先美國公債、投資等級債。

並且採月配息搭配收益平準金機制，避免因規模擴而稀釋配息，看它每個月穩定配息0.102元就知道了，很適合每個月須要穩定現金流的人士，例如退休人士、繳房貸族。而且00945B 是海外債券 ETF，股利屬海外所得的免稅額度高，「基本所得額 > 750萬」才需要繳稅，免扣健保補充保費，賣出時也免繳納證交稅，能夠幫投資人省下不少交易成本。

投資就是要做好配置，當你覺得公債ETF的價格往下，高股息ETF配息縮水時，不妨同時配置一些殖利率較高的00945B，領取較高的股利來安度寒冬。當然還是要提醒一下，儘管非投等債殖利率較高，但是在經濟衰退時也會有較大的波動，投資人應做好資產的配置。例如我擔心股市波動而且想要領高息，所以先買進非投等債的00945B；然後將股利拿去買進股票型ETF，可以分散風險並做好股債配置。接著分析一下主要債券的表現，提醒一下過去配息僅供參考，未來實際配息仍以公告為主。

凱基00945B： 近6個月的配息成績：0.102/0.102/0.102/0.102/0.102/0.102，年化殖利率：3.99% 近6個月的總報酬率：6.09% 投等債組： 中信00948B： 近6個月的配息成績：0.055/0.053/0.05/0.052/0.052，年化殖利率：3.06% 近6個月的總報酬率：2.9% 群益00937B： 近6個月的配息成績：0.084/0.082/0.082/0.082/0.082/0.082，年化殖利率：3.1% 近6個月的總報酬率：2.82% 元大00751B： 近6個月的配息成績：0.46/0.46，年化殖利率：2.59% 近6個月的總報酬率：1.27% 公債組： 中信00795B： 近6個月的配息成績：0.4/0.4，年化殖利率：2.5% 近6個月的總報酬率：-0.76% 國泰00687B： 近6個月的配息成績：0.42/0.38，年化殖利率：2.3% 近6個月的總報酬率：-0.77% 元大00679B： 近6個月的配息成績：0.345/0.34，年化殖利率：2.2% 近6個月的總報酬率：-0.91% 台股月配高息組： 統一00939： 近6個月的配息成績：0.063/0.063/0.063/0.063/0.063/0.05，年化殖利率：2.52% 元大00940： 近6個月的配息成績：0.05/0.05/0.05/0.04/0.04/0.03，年化殖利率：2.74%

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