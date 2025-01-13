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高股息ETF股息縮水怎辦？懸緝「三原因三應對」：總報酬也要配著看

聯合新聞網／ 懸緝思維
台股示意圖。記者杜建重／攝影
台股示意圖。記者杜建重／攝影

投資高股息ETF，股息縮水該怎麼辦？

最近許多高股息ETF再也不高股息了，配息縮水很嚴重，有的人直接停損換更好的標的，有的人則是猶豫不決要不要賣掉。

近期之所以配息會縮水，大致是這幾點原因：

1.過了除息旺季

個股大部分除權息旺季都在6-8月，而ETF從年初配息至年尾，可配的股息也漸漸減少。

2.發行位階在高點

很多新的商品發行時都在股市高點，所以只要大盤修正，很容易就跌破發行價，而跌破發行價後，規定只能配發股息，不能再配資本利得

3.資本利得縮小

2024年是多頭的一年，從年初到年底大盤也漲了很多，但是近期大盤則在22000點左右徘徊，股市沒有再創新高，無法可以配出更多的資本利得。

以上這3點也是近期很多高股息配發愈來愈少的原因。

我們可以換個角度思考一下，如果你是ETF的經理人，在成份股只能跟著追蹤指數調整情形下，可以控制的就是配息的多寡，而為了預防未來大跌，可能配不出股息的情形下。所以寧願先在此時保留點子彈，減少配息，避免未來配不出息的冏境。

那麼投資者面對如此，該怎麼應對？提供幾點讓大家思考：

1.短期還是長期投資：

投資高股息ETF的目的，是短期投資還是長期投資。

如果你想長期投資，卻用短期波動心態看市場，勢必會被股價波動以及配息減少所影響，那不如給自己多點時間觀察一下後續發展，假設這檔標的讓你睡醒看到都覺得痛苦，那就真的該考慮要不要賣掉了。

想要短期投資，那麼價差就是你主要所要賺取的，若未來存在重大的利空因素，那麼要不要設立停損點就是必需去考量的。

2.避免高轉換率的選股邏輯

許多新推出的商品，為了應該投資者的需求，於是在選股邏輯上加了很多琳瑯滿目的策略，原本該被動投資的ETF，成了主動投資的錯覺。

有些成份股只有30支，一次就換了15檔，過了沒多久，又換了10幾檔，一來一往的換股操作，投資者就得付出更多隱含交易成本，就會反應在股價淨值上。

因此，在選擇高股息ETF投資上，投資者最好選擇換股頻率及檔數不會太高的投資標的。

3.別單看配息，總報酬也要配著看：

配息率雖然很重要，但別忽略含息總報酬，

總報酬 = 帳面報酬 + 領息報酬

目前看到的是配息減少，但可以試著回推一下，整年的總報酬是不是自己滿意的。如果領到的配息同時也再投入市場，相信在一整年多頭的行情，投資者還是有賺到錢的。

以上3點提供給讀者，假設你剛好不幸持有這些股息減少的標的，那麼從這3點去思考，可能對於接下來要怎麼應對會比較有方向。

對於近期股息縮水的事件，或許可以讓投資者學習多一點耐心，用多點時間觀察未來的走向，畢竟我們是投資者，並不是交易者。

◎本文內容已獲 懸緝思維 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 價差 大盤 破發 資本利得 選股邏輯 高股息

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