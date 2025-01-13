挑選高股息ETF 留意指數殖利率

去年下半年高股息ＥＴＦ（指數股票型基金）吹起降息風，今年高股息ＥＴＦ配息能力成為市場焦點。統計規模兩百億元高股息ＥＴＦ追蹤指數殖利率平均為百分之五點二，仍高於台股集中市場加權指數殖利率的百分之三點三。法人提醒，選擇高股息ＥＴＦ除看總報酬外，應搭配參考指數殖利率，才可避免實際配息金額不如預期。

統計至九日，有十一檔規模超過兩百億元的高股息ＥＴＦ。觀察過去一年指數報酬率，加權指數期間報酬百分之三十四點八，同期間主要高股息ＥＴＦ追蹤指數報酬率平均值百分之十六點三，遜於大盤，但仍有四檔追蹤指數漲幅超過兩成，依序為凱基優選高股息30的百分之廿四點一、大華優利高填息30的百分之廿一點三、統一台灣高息動能百分之廿點六、群益台灣精選高息百分之廿點五；其中統一台灣高息動能掛牌未滿一年。

雖然高股息ＥＴＦ追蹤指數報酬率遜於大盤，但這十一檔ＥＴＦ追蹤指數殖利率落在百分之三點九至七點九，目前最高的是富邦特選高股息30的百分之七點九，依序為大華優利高填息30的百分之五點七、群益台灣精選高息百分之五點七、凱基優選高股息30的百分之五點四。

法人提醒，近期高股息ＥＴＦ紛紛吹起降息風，原因在於追蹤的指數殖利率並不高，往往藉由資本利得衝高ＥＴＦ配息率，然而資本利得不確定性高，也造就配息金額大幅波動。

隨著台股走揚，人氣高股息ＥＴＦ追蹤指數殖利率呈現下滑，但法人表示，隨著去年企業獲利成長預期，今年企業配息可望上修，這部分指數殖利率尚未反映，不排除下半年高息ＥＴＦ實際配息可能優於預期。

展望台股後市，統一台灣高息動能經理人林良一表示，美國總統川普廿日就職，適逢春節封關在即，長假前獲利了結賣壓可能讓台股波動加大。展望今年，台灣電子產業仍受惠供應鏈完整效益以及製造業庫存水位穩健，預期經濟成長率仍可逐季走揚，有利台股發展。但台股震盪在所難免，產業分布均衡、表現相對抗跌的高息ＥＴＦ是存股的好選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。