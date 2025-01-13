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布局00687C 活化美元資金

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

去年11月5日美國第60屆總統大選確定由川普拿下，為了呼應他的競選口號「再次讓美國偉大」，預計上任後將立即實行課關稅、減企業稅、加速及放寬美國投資項目進展、鬆綁金融限制等手段造就美元具全球貨幣領導地位，然也對未來全球金融環境增加不確定性，因此，國內高資產客戶或法人急需投資美元計價商品進行資產配置，來達到分散風險效果。

國泰投信於櫃買中心加掛之「國泰20年美債+櫃U（00687C）」交易機制十分方便，可於國內證券商帳戶下單，因流動量提供者的參與使此檔美元級別的「國泰20年美債+櫃U（00687C）」流動性提升，投資人除了能有機會獲取債息收入外，藉由造市證券商提供良好流動性，亦有利以價差交易為主訴求的投資人操作，或是可依據自身ETF資產配置策略，來活化美元資產和維持股債平衡配置。然而，雖該檔標的成分債券主要為美國公債，信用風險較低，惟投資人仍應留意因市場利率波動所帶來的價格風險。

本次上櫃的國泰20年美債+櫃U（00687C）提供買賣便捷、亞洲時區交易、手續費透明等優勢，因此除了證券商之外，對於持有美元且以穩定報酬債券為目標之高資產客戶及持有美元資產之企業，皆是該產品未來之潛在客戶。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

國泰 美國公債

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