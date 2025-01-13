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美元加掛ETF 投資新利器

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

近年來ETF逐漸成為國人投資理財的重要工具之一，其中債券ETF成長快速，根據櫃買中心統計資料，截至2024年12月底，上櫃債券ETF總規模將近新台幣3兆元，年成長幅度近50%，持續位居亞太證券市場第一大，且受益人數超過196萬人。隨著櫃買中心外幣加掛ETF制度的開放，國泰投信積極滿足國人多元投資的需求，2025年1月10日全台首檔以美元級別在櫃買中心掛牌的ETF─「國泰20年美債+櫃U（00687C）」為「國泰20年美債（00687B）」美元級別ETF，投資人可直接透過初級或次級市場，以美元買賣長天期美債ETF。

對於持有美元之投資人，交易加掛ETF無須換匯，也能縮短總交易時程，避免錯失投資良機。

截至2024年12月31日，國泰20年美債（00687B）基金規模達新台幣2,499億元，受益人數超過30萬人，2024年的每日平均成交量達67,272張，是去年規模與投資人數成長最多的美債ETF，深獲投資人青睞，因此成為美元加掛ETF的首選。

國泰20年美債+櫃U（00687C）經保費率與00687B相同，經理費0.1%，保管費0.04%，惟美元級別的國泰20年美債+櫃U（00687C）是不予配息，而將配息滾入再投資，因此有利以資本利得、價差交易為主訴求的投資人進行操作。

再者，未來持有美元的投資人，就可直接以美元申購國泰20年美債+櫃U（00687C），投信公司也可直接以這筆美元資產進行投資，即可免去兩次換匯的成本，讓投資流程變得更有效率。

至於一般投資人如何在次級市場交易美元級別的國泰20年美債+櫃U（00687C），基本上其交易系統、交易時間、升降單位、漲跌幅度都與新台幣級別的國泰20年美債（00687B）相同，但在受益權單位上，國泰20年美債+櫃U（00687C）一張等於100股，交易前須綁定證券外幣交割帳戶，且首次交易需簽具風險預告書，券商可能會向買進的投資人預收交割款項，確保客戶有足夠的美元餘額可以進行交割。

櫃買中心提醒，在交易限制上，美元級別的國泰20年美債+櫃U（00687C）不可當沖(流動性提供者可買賣相抵)、不可信用交易、不可作為衍生性商品標的，以及不可作為擔保品與附條件交易。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 國泰

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