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高息ETF 殖利率 亮眼

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
高息ETF殖利率亮眼(聯合報系資料照)
高息ETF殖利率亮眼(聯合報系資料照)

2024年下半年高股息ETF吹起降息風，2025年高股息ETF配息能力成為市場焦點，統計規模200億元高股息ETF追蹤指數殖利率平均為5.2%，仍高於台股集中市場加權指數殖利率的3.3%。法人提醒，選擇高股息ETF除看總報酬外，應搭配參考指數殖利率，才可避免實際配息金額不如預期。

統計至9日，規模超過200億元高股息ETF，共11檔。從過去一年指數報酬率表現來看，加權指數期間報酬34.8%，而同期間主要高股息ETF追蹤指數報酬率平均值16.3%，遜於大盤，但仍有四檔追蹤指數漲幅超過兩成，依序為凱基優選高股息30的24.1%、大華優利高填息30的21.3%、統一台灣高息動能20.6%、群益台灣精選高息20.5%，而統一台灣高息動能掛牌未滿一年。

雖然高股息ETF追蹤指數報酬率遜於大盤，但殖利率有過之而無不及。該11檔高股息ETF追蹤指數殖利率落在3.9%至7.9%間，目前最高的是富邦特選高股息30的7.9%，接著是大華優利高填息30的5.7%、群益台灣精選高息5.7%、凱基優選高股息30的5.4%。

11大高股息ETF追蹤指數表現
11大高股息ETF追蹤指數表現

目前富邦特選高股息30追蹤指數殖利率最高的原因每年三次定審換股，近期換股效益在於能參與盈餘分配為半年配或季配公司，如聯發科及台積電等，也是首創將除息日納入指數的選股規則的ETF。

在人氣ETF中，追蹤指數報酬率及殖利率都排前面的有凱基優選高股息30、大華優利高填息30、群益台灣精選高息。

法人提醒，近期高股息ETF紛紛吹起降息風，原因在於追蹤的指數殖利率並不高，往往藉由資本利得衝高ETF配息率，然而資本利得不確定性高，也造就配息金額大幅波動。

隨台股走揚，人氣高股息ETF追蹤指數殖利率呈現下滑，但法人表示，隨2024年企業獲利成長預期，2025年企業配息可望上修，這部分指數殖利率尚未反映，不排除下半年高息ETF實際配息優於預期可能。

展望後市，統一台灣高息動能經理人林良一表示，川普將在20日就職，適逢農曆新年封關在即，長假前獲利了結賣壓可能讓台股波動加大。展望2025年，台灣電子產業仍受惠供應鏈完整之效益以及製造業庫存水位穩健，預期2025年GDP仍可逐季走揚，有利台股發展。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 殖利率 高股息

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