猜00878本季配0.5元…將拿00919、00713、00929等ETF股息養肥它！存股哥：160張目標不變

00878本季配息我猜0.5元！目前股價22.06，收益平準金0.72、資本平準金6.26，家底其實還是相當充足，依照目前高股息偏弱的局勢來看，保守一點配0.5甚至0.45應該是比較合理的數字。

如果配0.5股價抓22左右，單季殖利率2.27%、年化殖利率預估9.08%還不錯，甚至我覺得如果目前偏弱的話可以考慮跟2022年一樣穩穩配個7%左右就好了，不然配太多要填息確實也比較吃力一點。

那你說會不會就這樣一直跌下去，然後完全無法填息？我覺得也不用擔心那麼多，依照大盤指數長期趨勢向上來看，股價要回來也只是時間問題，看看2022年跌成這樣也回來了，現在的情況也沒比2022年還差，放寬心便是。

高股息最強的就是它的現金流，雖然目前大盤上上下下的，高股息也是偏弱態勢，但股息就是你最大的靠山，隨著股息不斷投入，我這半年的總值也一直維持在780萬-800萬之間，也算是個普普通通、沒輸沒贏狀態吧。

雖然個人總值沒什麼太大進展，但我的00878、00929在這半年的張張數補了不少，現在股價下跌才是持續累積張數的大好機會，我才不想等到以後小麥開始上漲時，但手上的小麥不夠多，然後才來後悔「當初怎麼不多買一點嗯」。

目前我的00878共121張，今年衝到160張的目標不變，手上其他標的還有00919、00713、00929、0056、第一金，打算把所有標的的股息全部拿來灌爆00878，然後00878養更肥之後又有更多錢去買其他標的。

而且我還有股票質押這個大絕招，隨著我的部位越來越肥，股息也會越來越多，然後再拿去把稍微瘦一點的餵得更肥，如此循環下去你就會有源源不絕的股息現金流。

總之就是不用太擔心，只要你的總市跟現金流都有維持住即可，剩下的就耐心等待大盤慢慢回，但我也不知道什麼時候才會回穩，與其去猜去煩惱這些，倒不如活在當下，拿出存股人有的「鬆弛感」去過好每一天還比較實在。

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