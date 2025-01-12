00929虧損5萬多卻99％放心能漲回來！ 小師傅：已賣掉就別再關注前女友了

看到很多人00929認賠殺出虧了不少錢，其中有一部分的人是因為使用信貸投資，然後股息減少而無力負擔每月的還款金額，而趕緊賣出，避免之後更大的虧損。

那為什麼有些人玩得好可以借貸套利，有些人卻玩不好結果變成了韭菜呢？很可能就是一開始想得太理想化了。

有些人貪婪的相信它會一直配出200元，然後可以順利cover每個月的繳款金額，但卻沒想到後面配息越來越淒慘。其實，本來投資股票就跟做生意一樣，不可能一切都會像你想的那麼順利。

我目前00929帳面損益-50,287，其實只要再漲個2～3%，即可轉虧為盈。至於會不會漲回來，我是99%非常放心，畢竟台灣不就是強在科技股嗎？

今年就算不漲，明年也會漲，明年不漲，後年也會漲，而且就算暫時選股邏輯有問題，遲早也會做調整的。所以，我先隨它去，反正我也不靠00929股息維生，完全不影響。

散戶因息而來

最後因息而去

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