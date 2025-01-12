快訊

桌球／碩士論文研究分析好友樊振東 林昀儒登微博熱搜

超大方！日本BGM協會開放音樂資料庫 2萬首音樂素材免費下載

大學停修／讀到心理崩潰 他台大讀9年靠10次停修救學業

聽新聞
0:00 / 0:00

00929虧損5萬多卻99％放心能漲回來！ 小師傅：已賣掉就別再關注前女友了

聯合新聞網／ 小師傅存股
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

看到很多人00929認賠殺出虧了不少錢，其中有一部分的人是因為使用信貸投資，然後股息減少而無力負擔每月的還款金額，而趕緊賣出，避免之後更大的虧損。

那為什麼有些人玩得好可以借貸套利，有些人卻玩不好結果變成了韭菜呢？很可能就是一開始想得太理想化了。

有些人貪婪的相信它會一直配出200元，然後可以順利cover每個月的繳款金額，但卻沒想到後面配息越來越淒慘。其實，本來投資股票就跟做生意一樣，不可能一切都會像你想的那麼順利。

我目前00929帳面損益-50,287，其實只要再漲個2～3%，即可轉虧為盈。至於會不會漲回來，我是99%非常放心，畢竟台灣不就是強在科技股嗎？

今年就算不漲，明年也會漲，明年不漲，後年也會漲，而且就算暫時選股邏輯有問題，遲早也會做調整的。所以，我先隨它去，反正我也不靠00929股息維生，完全不影響。

至於已經賣掉00929的朋友，就別再關心你的前女友了，因為有一種漲勢，叫「你賣了它就漲了」。所以，好聚好散吧！不要再關注它了，不然你看到它變好你會很生氣的。

散戶因息而來
最後因息而去

◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00929復華台灣科技優息ETF 前女友 月配息 科技股 選股邏輯

延伸閱讀

「勞保破產」坦白說還真不容易！艾倫揭四種開源節流法：假議題還真問題？

存00878累積60張…每季會被扣稅要繼續買？老牛：超過106張才會被扣二代健保

現在債券真的「非常非常值得考慮」！小童已符合三大重點：除非只想賺價差

退休後勞保月領破4、5萬的新聞看看就好！艾倫曝「嚴苛達成條件」：很不實際

相關新聞

00929虧損5萬多卻99％放心能漲回來！ 小師傅：已賣掉就別再關注前女友了

已經賣掉00929的朋友，就別再關心你的前女友了，因為有一種漲勢，叫「你賣了它就漲了」。所以，好聚好散吧！不要再關注它了，不然你看到它變好你會很生氣的。

債市紅包怎麼領？分析師推連續多次配息超過7％的00725B

債券價格跌跌不休，資深分析師胡毓棠表示，最近的價位其實是非常甜蜜的買點，對於之前入手價格相對高的債券持有人信心喊話，做債券的心態，原則上並不是抄底或搶短線。

現在債券真的「非常非常值得考慮」！小童已符合三大重點：除非只想賺價差

在滿足上述這些條件的情況下，如果你是像我一樣有資產配置或穩定領息規劃的投資人，那現在的債券真的是非常非常值得考慮。

存股千萬別輕易嘗試也不要說服他人！存股哥：因為很有可能一不小心40歲前退休

我常說不要主動說服其他人來存股，因為他們百分之百不會相信你，還可能認為你在騙，最後只是熱臉貼冷屁股吃力又不討好，自己活出存股人該有的樣子才更有說服力。

00915遭質疑「選股邏輯問題很大」成分股現買現套！被反嘴：在意的話自行組合

凱基優選高股息30（00915），2023和2024年都奪下高股息ETF績效報酬冠軍，能夠連續兩年代表其選股邏輯經得起考驗。

認同00929出清轉市值型ETF？泰北哥「沒達到兩標準」：持有不少張數但也已賣出

存高股息，你需要水準以上的股息，且總報酬必須高於應有的水平，但不需拿來跟市值型比，因為市值型每年也是有高有低。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。