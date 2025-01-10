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國泰投信發行首檔美元加掛ETF上櫃掛牌 上櫃ETF邁向新紀元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
櫃買中心1月10日上午9時舉辦國泰投信美元加掛ETF上櫃掛牌典禮。櫃買中心董事長簡立忠(右四)、國泰投信董事長張錫(左四)、總經理張雍川(左三)、投資長鄭立誠(左二)、凱基證券副總孫成保(左一)、永豐金證券副總林芷茜(右一)、元大證券副總佘光麒(右二)、櫃買中心總經理陳麗卿(右三)於典禮中共同合影。（櫃買中心/提供）
櫃買中心1月10日上午9時舉辦國泰投信美元加掛ETF上櫃掛牌典禮。櫃買中心董事長簡立忠(右四)、國泰投信董事長張錫(左四)、總經理張雍川(左三)、投資長鄭立誠(左二)、凱基證券副總孫成保(左一)、永豐金證券副總林芷茜(右一)、元大證券副總佘光麒(右二)、櫃買中心總經理陳麗卿(右三)於典禮中共同合影。（櫃買中心/提供）

櫃買中心（Taipei Exchange）10日上午9時舉辦國泰投信美元加掛ETF上櫃掛牌典禮，國泰投信董事長張錫、總經理張雍川、投資長鄭立誠、以及流動量提供者及參與證券商公司代表凱基證券副總孫成保、元大證券副總佘光麒及永豐金證券副總林芷茜等貴賓親臨祝賀。在貴賓共同敲鑼見證下，我國上櫃ETF市場又邁向新的紀元。

櫃買中心董事長簡立忠致詞時指出，櫃買中心為提供外幣持有人更多外幣資產配置選擇，同時以實際行動響應金管會打造我國成為亞洲資產管理中心「留財為主、引資為輔」的政策理念，在櫃買中心現有債券ETF良好運作基礎上，攜手國泰投信合作推出國內首檔美元加掛上櫃ETF商品。「國泰20年美債（00687B）」及「國泰20年美債+櫃U」將成為我國首檔可同時以新台幣及美元，於初級市場進行申購買回，以及於次級市場買賣的債券ETF，勢必將成為市場參與者的外幣投資新利器，也期許未來有更多的外幣加掛ETF上櫃買賣，以壯大投信事業資產管理規模、滿足投資人外幣投資需求，為我國資本市場注入更多元、創新的動能。

張錫表示，在金管會、櫃買中心和國泰投信兩年來共同努力下，終於建置外幣加掛上櫃ETF的新機制，相較複委託購買海外ETF，現在透過櫃買中心外幣加掛ETF平台，投資人還可以享受到三大優勢：一是更便捷的交易方式；二是對於持有美金之投資人，交易加掛ETF無須換匯，可直接投資；三是在亞洲交易時區就能輕鬆參與投資外國債券的商品。

國泰投信看好市場美元投資需求，以國泰20年美債ETF為首發，在櫃買中心加掛美元計價的「國泰20年美債+櫃U」，不僅能迎合今年強勢美元的趨勢，更提供投資人一個便捷的美元投資管道。「讓我們一起期待，在櫃買中心外幣加掛ETF機制的推動下，台灣的投資市場能更加蓬勃發展，創造更多投資價值」！

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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