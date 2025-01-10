債市紅包怎麼領？分析師推連續多次配息超過7％的00725B

債券價格跌跌不休，資深分析師胡毓棠表示，最近的價位其實是非常甜蜜的買點，對於之前入手價格相對高的債券持有人信心喊話，做債券的心態，原則上並不是抄底或搶短線。

他進一步說明，從2025年、2026年、2027年，長期的殖利率會從現在大概4點多%的位置，一路降到3%左右，2025年預期降2碼、2026年也是2碼、2027年還有1碼的空間，代表利率是往下走的，儘管經濟目前看起來仍好，但降息還是確定的，這是長線的趨勢，就是投資關鍵，這次錯過下次可能再等10年以上。

他建議投等債非常適合現在投資，因為投等債現在的價格，距離2008年到現在的長期平均還有高達17.5%的空間，以均價107.1來看，目前價格落在91.8左右，是過去十幾年來的低點，現在能買到的價格，絕對是非常甜蜜的好買點，放遠來看，一定有機會往上走升。

而1月份有多檔要除息，當然要挑配息好又穩健的，他建議可以關注國泰投資級公司債（00725B），這次要配0.662元，年化配息率7.06%，其他也是本月有除息的包括元大投資級公司債（00720B）配0.5元，年化不到6%；群益的00937B，則配0.082元，年化大概落在6%，而中信的00948B則是0.042元，年化5.07%左右。

他認為最近很多高股息已經開始降息，配息率甚至低於債券ETF，但是000725B已經連續3次配出7%以上，是目前配息最穩健的，可以說higher for longer，投資人可以安心長抱，進可攻退可守的商品。

細看00725B沒有次順位債、但00937B、00948B都還包含次順位債，會影響償債的順序，相較之下，00725B就沒有先還給誰的問題，另外，若進一步比較票面利率的話，00725B篩選最低4.5%以上，也是相對高的債種。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。