存股千萬別輕易嘗試也不要說服他人！存股哥：因為很有可能一不小心40歲前退休

千萬不要輕易嘗試存股，因為你真的很有可能一不小心在40歲前就退休，上班的時候總是不想做事，可以不做事之後反而想找事做，存股人就是反骨。

我常說不要主動說服其他人來存股，因為他們百分之百不會相信你，還可能認為你在騙，最後只是熱臉貼冷屁股吃力又不討好，自己活出存股人該有的樣子才更有說服力。

這個說服力是什麼？就是我常在說的「鬆弛感」，你對人生大小事都能游刃有餘，自然而然就會擁有「鬆弛感」，到這個境界你就算不用主動分享，周遭的人一定感覺得到你的改變。

所以我以身作則先鬆弛一波，從上個月我就開始週休三日了，身為公司老鳥的我，特休加國定假日一年可休二十多天，一年保底二十多週可以週休三日，在符合勞基法跟公司規定範圍內，剩下不足的我就打算直接請假了。

一個月被扣的幾千塊也只是九牛一毛，畢竟我現在一年有至少50萬以上的股息，用來Cover降級還有請假的錢綽綽有餘，而且隨著時間的過去，我的股息、資產也只會累積的越來越多！

當然存股不是唯一解答，如果你現在在用的方法可以讓你得到自己想要的人生，又感覺很有鬆弛感，那這個方法絕對適合你，如果不是，那可能得好好思考自己到底在瞎忙什麼，為什麼用了這個方法還一直感覺卡卡的。

總之希望老鐵們都能往自己想要的人生邁進，生活、工作都能過得越來越鬆弛，但不得不說，週休三日是真的超級鬆弛，各位有機會一定要體驗看看。

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