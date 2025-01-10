00915遭質疑「選股邏輯問題很大」成分股現買現套！被反嘴：在意的話自行組合

凱基優選高股息30（00915），2023和2024年都奪下高股息ETF績效報酬冠軍，能夠連續兩年代表其選股邏輯經得起考驗。

網友在PTT發文，表示被譽為高股息神股的00915，在換股後納入了長榮航和群益證。隨著這一變動，股價被炒高，投資者被迫以高價買入。然而，這兩隻股票如今又出現大幅下跌，導致現買現套的局面。

目前，00915的成分股中仍有中租、聯電、環球晶和裕融等股票持續下滑，讓人不禁質疑這樣的選股邏輯是否合理；原PO對於這次00915的操作產生疑慮：「這個選股邏輯是韭菜嗎問題很大吧？」

有人留言「你是不是高點套了很多？」、「去年下半年來就是這副德性」、「我之前不就說高股息ETF會有這些問題...股價越低，殖利率越高，高股息ETF越喜歡」、「在意的話自行組合啊」、「不就按表操課要什麼邏輯」、「長榮航哪裡跌爛，承受風險能力低定存就好好嗎」、「笑死，去年大家還說915根本神」。

還有人說「你追高套很多吼」、「很多高股息都是這樣啊 恭喜你已知用火」、「主力知道ETF要選 前面就先拉上去 準備倒給你」、「哪一隻不是這樣？現在才發現？」、「如果你是今天發現，有點晚了，但還有救」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。