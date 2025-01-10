現在債券真的「非常非常值得考慮」！小童已符合三大重點：除非只想賺價差

嗨大家好，我是小童！

今天終於有時間可以好好跟你一起回顧一下我們去年2024年的ETF操作，以及還有一件最最最重要的事情，那就是債券ETF的後市規劃。

感謝支持

首先，2024年其實我必須先好好感謝大家。因為有你們的支持，粉絲數的快速成長，這才讓我感受到滿滿的動力。尤其是那些很多早期就支持我、常常跟我互動到現在的好朋友們，因為有你們才讓我真的有心打算把頻道經營得更好，所以非常非常的謝謝你們！

2024年的回顧

2024年的回顧大概會分成兩個方向：

都會毫無保留的全部分享給你們...

債券轉折精準掌握

首先，有印象的朋友應該都記得我在2024年2月2號分享，我認為2024年必買的兩檔ETF的那部影片，其中提到了債券ETF和中港股ETF。

債券方面，我們第一個佈局點其實是在頻道發的第一部影片，也就是2023年10月底。當時會開始留意是因為除了債券底部開始放量之外，還包含了利率在高檔打出空方型態的原因。分析這邊可能就是趨勢的反轉點，後續其實也是如期一路大漲了15%。

在短時間內價格飆漲上去之後，我卻在2023年12月27號分享，短線上不應該繼續追高，反而應該開始慢慢減碼。

所以如果有跟到這兩部影片的話，其實債券的已實現獲利至少都是穩穩的有10%左右。

更不用說後續債券如期下跌之後，我也在橘色圈圈處的關鍵區域跟你分享我認為債券的買點已經到，對於有債券投資需求的朋友，那都可以開始留意。而後續也是非常順利的如期上漲了10幾%。

最終在8月5號台股大跌千點那天，我們套用8/2那時候分享的賣債轉股推背圖，來預測股市跌深反轉以及大量轉折的技巧來減碼手上的債券。

操作的成果在這邊！

所以債券現在下跌有很可怕嗎？反而認為如果是有認真看我影片的觀眾朋友，在有已實現獲利的加持之下，其實是可以比較沒有壓力的來看待手上的部位。

我挑選ETF的重點...

更不用說很多的朋友買的債券如果是00933B、00937B，甚至是一些非投等債的話，那其實這都還有一些非常不錯的配息可以領。而這也是我買ETF的挑選要件之一，那就是一定要選有配息的。

因為如果我要百分之百賺價差的話，那我才不會選ETF，我直接去操作期貨或個股，波動都還比ETF還要大。所以我自己挑選ETF的重點在於：

1.觀察它有沒有來到關鍵區域

2.有沒有潛在的價差獲利或討論度

3.至少要有一定的配息表現

來壓低我中長期抱著它的機會成本和不安的情緒。

為什麼我要買00882？以及竟然大賺...

這就好比很多人可能都會問我為什麼不買中信中國50（00752），而是買中信中國高股息（00882）。那就是因為中港股市本身是屬於高風險的投資市場。假如最後中港股市沒有如我分析的漲上去，那至少選有配息的ETF，這樣抱起來還不會覺得那麼痛苦，因為至少還有一年6%左右的配息可以領。

假如最後順利的漲上去，那也不會吃什麼虧，因為配息跟價差我也全都賺到。雖然價差可能會少賺一些，但至少換來的是可以抱得更安穩、抱得更安心。

經過這樣的應證，其實我在00882的績效也是不差，約得到了46%的獲利。如果再加上配息收益的話，則可以來到50%。這個50%或許對於很多人來說短短幾個月就有這樣的表現已經很棒，但我最主要想表達的是如何透過沒有壓力的方式，來讓我比較有信心的抱住波動大的投資標的。

這其實也是很少人會主動告訴你的，那就是人的情緒。我們在投資之前，其實要先思考的是怎麼找到穩定情緒的策略，而非賺最多的方法。

你可能選了一個有機會一年翻十倍的策略，但它如果伴隨的是高槓桿、高波動、密集的看盤時間，甚至還伴隨著低勝率、高賺賠比，那這樣的情況下，如果你本身沒有經過專業訓練，有正職工作要做，個性又比較保守，對於低勝率是不能忍受的話，那除非你是萬中選一的天選之人，否則大機率你可能會睡不好、吃不好，工作也做得不太好，最後兩頭燒，結果做得一塌糊塗。

所以我才會一直強調，我們在投資之前，其實最應該找的是適合你、符合你個性和生活的策略，而非盲目追求高報酬的方法！

我如何精準掌握台股轉折？

我到底是怎麼精準抓到8月5號的台股大跌？其實最主要除了透過前面提到的大量轉折技巧之外，還包括了籌碼面的反轉。很多人可能會說外資大賣台股會很可怕，但如果你是經過理性的歷史觀察，其實往往外資大賣，甚至在賣到關鍵區域之後，更多時候其實是會伴隨著指數的強烈反轉。這就好比8月、9月那時候的大跌一樣。

所以你說抓反轉很難嗎？我相信如果你是有系統性的去操作，那其實真的一點都不難。因為最後你會發現我們根本從來都不是抓趨勢的最低或最高點，我們抓的是趨勢的轉勢點！

套用到債券ETF...

同理，我們把前面提到的幾個重點套用到現在的債券ETF當中：

觀察它們有沒有再次回到關鍵區域？有！ 有沒有潛在的價差獲利或討論度？也有！ 有沒有一定的配息表現來壓低投資人中長期抱著它的機會成本和不安的情緒？也是有！

在滿足上述這些條件的情況下，如果你是像我一樣有資產配置或穩定領息規劃的投資人，那現在的債券真的是非常非常值得考慮。

但相反的，如果你是完完全全只想從中賺取價差的話，那我就會建議你可以往其他波動更大的標的，例如市值型ETF、個股或是其他帶有槓桿的期貨來做挑選，而不要把時間單純浪費在波動相對較小、又不能滿足你期待的原型債券ETF上面。

結論

就分享到這邊，基本上債券ETF我自己也還是持續看好，而且我抱的也是非常非常安心。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。