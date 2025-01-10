新里程碑！櫃買首檔外幣級別 ETF 00687C 1月10日掛牌

全台債券ETF蓬勃發展，截至2024年底，債券ETF總規模已突破新台幣3兆元，為亞洲第一大，受益人數超過200萬人，櫃買中心與國泰投信今盛大舉辦國泰投信外幣加掛ETF上櫃掛牌典禮，宣布雙方攜手合作，推出全台第一檔以美元級別在櫃買中心掛牌的ETF，國泰20年美債+櫃U（00687C）正式掛牌，即日起投資人用美元就能直接投資美債ETF。

國泰投信董事長張錫致詞表示，2024年10月國銀外幣存款高達新台幣14.8兆元，以外幣委託的投資型保單淨資產價值已超過1.2兆元（2024/11），顯見持有外幣的法人及投資大眾，有龐大美元資產配置的需求，國泰投信身為全台最大資產管理業者，領先業界在櫃買中心推出全台首檔美元加掛ETF國泰20年美債+櫃U。

張錫提到，金管會的目標是將台灣打造成亞洲資產管理中心，而台灣發行債券ETF的規模已是亞洲第一！除了國內機構法人及一般民眾喜愛投資債券ETF外，在政府的推動下，台灣債券型ETF也將成為亞洲機構法人和高資產用戶的中繼平台，這代表著巨大的發展潛力，在金管會、櫃買中心和國泰投信兩年多的努力下，終於建置櫃買的美元平台機制，將為台灣投資市場注入強勁的活力，為投資人創造更多的投資選擇和機會。

國泰投信表示，過往債券ETF以「新台幣」交易，持有美元資產的投資人，則必須承受較高的換匯成本。以初級市場為例，若投資人想用美元來投資美債ETF，必須先跟銀行換匯新台幣後，再交給投信公司；接著投信公司再將這筆新台幣資產換成美元，才能購買ETF的成分債券，交易與換匯過程相當繁瑣。但隨著美元加掛ETF的發行，未來持有美元的投資人，就可直接以美元申購00687C，投信公司也可直接以這筆美元資產進行投資，即可免去兩次換匯的成本，讓投資流程更有效率。

重要的是，相對於過往只能透過複委託購買美國的美債ETF，00687C可直接透過櫃買中心美元平台，以股票代號申購，如同一般ETF的申購方式，享有交易方式更便捷、交易費用更透明，以及可隨時參與亞洲交易時區的外國市場的三大優勢，讓投資人能更輕鬆參與全球投資盛宴，建議持有美元的投資民眾或法人行號可納入資產配置的重要布局。

國泰投信ETF研究團隊表示，00687C為國泰20年美債（00687B）美元級別ETF，截至2024年12月31日，00687B基金規模達新台幣2,471億元，受益人數超過30萬人，2024年的每日平均成交量達67,272張，是去年來規模與投資人數成長最多的美債ETF，深獲投資人青睞，成為加掛美元級別的債券ETF首選。

00687C經理人江宇騰說明，新掛牌的國泰20年美債+櫃U其經保費率與00687B相同，經理費0.1%，保管費0.04%，惟00687C每張是100股，且不予配息，而是將配息滾入再投資，在美國聯準會開啟降息循環下，對股債都會是利多，看好存續期較長的美債ETF未來表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。