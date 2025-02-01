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00924沒配息⋯他改買00971！網卻指1原因：沒配息績效反而更高

聯合新聞網／ 綜合報導
網友想投資美股。美股示意圖。美聯社
網友想投資美股。美股示意圖。美聯社

有投資新手看好美股優勢，打算買進元月新上市的00971，並將作為長期投資標的，他也坦言本來要投資00924，但因其不配息配股而作罷。其他人分析指出，「00971跟00924沒什麼差別，可能唯一差在沒配息獲利自動滾入本金。其實這種RR4的股票基金主打不是配息，而是獲利滾入再投資，所以實際績效可能沒配息的反而會比較高」。

近日有網友Dcard發文詢問有關新上市的ETF 00971是否值得購入，引發投資社群關注與討論。該網友表示，看好美股市場的優勢，並指出這檔ETF主打美國龍頭企業，內含多家被看好的成長型公司，認為具備長期投資的潛力。

他提到，原本也有考慮ETF 00924，但該檔產品不提供配息或配股，因而遲疑是否適合自己。該網友自稱是「股票小白」，希望能獲得有經驗的投資者指導，了解00971是否為長期持有的理想標的。

其他人留言「你要先問自己想要的是什麼？能穩定領配息的，通常淨值波動會相對低，所以淨值成長幅度也相對比較低，大多是RR3甚至是RR2風險更低的基金。這種RR4的股票型基金主要不是期待配息，而是期待淨值的大幅成長」、「想要配息應該不是選這種市值型標的吧？00971規模如何還不知道，建議基本上先買00924參與市場」。

還有人說「這檔最大的賣點跟00935一樣，加入研發支出為選股條件，研發支出增加公司盈餘就會減少，可以發配股息相對就下降，所以想要配息就選錯標的了」、「想要穩定配息就買短債etf即可，波動小每月可領息，短債etf我個人是推薦00953b，但它是非投等債，如果你擔心就投00719b」。另有人表示「00971可以買，我自己有小申購幾張，留一些現金部位等掛牌上市再看狀況續補 這檔很明顯就是要衝總報酬」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00924復華美國標普500成長ETF 00971野村美國創新研發龍頭ETF Dcard ETF 美股

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