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00929存股族想長期持有！網卻勸退反推00935、00881

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00929存股族想長期持有！網卻勸退反推00935、00881

聯合新聞網／ 綜合報導
網友投資00929。 聯合報資料照
網友投資00929。 聯合報資料照

台股高股息ETF月配息元老復華台灣科技優息（00929）2025年1月配息金額公布，根據復華投信官網收益分配期前公告，00929每受益權單位預估維持配發0.05元，以1月2日收盤價18.01元計算，單次配息率約0.27%，年化配息率約3.3%。網友好奇「00929適合存股族長期存錢嗎？」其他人卻直言「00929有連續兩次配出0.05的黑歷史，不建議再加碼存它」，不如選擇同樣是科技類型的00935、00881。

00929帶領高股息ETF開啟月配模式，上市後人氣超熱，上市不到1年，就創下規模最快突破2,000億元的紀錄；配息金額從初期的0.11穩穩配，提升至0.13元，去年4-6月更創下每單位0.2元的紀錄，但接著一路「降息」0.18、0.16、0.14、0.11，到近期的剩0.05元，引發投資人不滿。

一名55歲的網友在Dcard發文詢問，針對00929這檔ETF是否適合存股族作為長期投資標的。該網友表示，過去以持有個股為主，常投資台積電、鴻海及台新金控等知名個股，但隨著年齡增長，考量到資產配置的穩定性，逐漸將持股轉換為ETF。

該網友指出，00929的配息過去表現讓他感到滿意，因此考慮長期持有。然而，他也擔心該檔ETF是否具備長期存股的優勢，因此希望有經驗的投資者能提供建議，協助他釐清是否應繼續定存此標的，作為退休資金的佈局工具。

對此不少人都不推薦，留言「想要穩定配息可以考慮00944，00944配息穩定不會忽高忽低」、「奇怪了0056、00878風評好的不投，再搞這個00929？」、「因為00929有連續兩次配出0.05的黑歷史，所以我不會再加碼存它，畢竟還有比它穩定配息的高股息ETF可以存，殖利率也不差」、「你考慮00929不如查查看00935、00881，一樣都是科技類型ETF總報酬率強太多」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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