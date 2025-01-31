他買00712怨：只領息沒賺錢！網勸做好3塊佈局有利報酬

有大學生買進00712，卻發現只能領到少數利息，幾乎沒有賺到價差，因此他開始研究各式投資方式，但仍猶豫到底該選擇ETF還是指數型投資。有人建議他指數型＋高股息＋債券各選一檔投資，將可有效降低風險並提高報酬。

一名大學生在Dcard上發文，分享自己對投資的疑惑與初步學習心得。他表示目前擁有約五萬元的小額資金，打算嘗試零股投資，但在研究過後仍不確定該選擇ETF還是指數型投資，並向有經驗的投資者請教意見。

這位學生透露，去年曾購入00712這檔ETF，但發現僅依靠股息收益實際賺取的金額有限，他認為，雖然ETF穩定且省心，不需時常關注，但若是資金投入不足，長期回報率相較於年化報酬率更高的美股指數基金（如VTI、VOO、QQQ）會較低。

他提到，有網友分享了一些投資指數型基金的優勢，包括選擇涵蓋多檔標的的指數型基金來分散風險，例如VTI、VOO和QQQ；採取一次性投入（All in）策略，因為是長期投資，不需頻繁操作；尋找低成本的買入時機；不集中投資於單一市場，而是進行全球市場分散配置；堅持長期持有，面對市場波動不輕易賣出，避免錯失市場回升的機會。

然而，他對於「本金較少是否適合進行指數型投資」仍感到不確定。他擔心資金有限，是否應該選擇ETF作為起點，還是可以直接進行美股指數型基金的長期佈局。此外，他也對於單次大額投入和分批投入策略存在疑惑，認為分批投入似乎更符合他的需求。

對此，部分投資者建議，「資金較少者可以從台股ETF入手，透過定期定額養成穩定投資習慣，再逐步增加本金後考慮海外指數型基金」。另一部分則認為，「重點在於投資心態和長期規劃，而非資金多寡，選擇適合自己承受風險的方式才是關鍵」。

有網友留言「奉勸你不要碰高股息那種東西，報酬根本贏不了大盤。配息配的錢還不是從你的股價扣」、「00712不看績效的話，領息還不錯啦，但績效再加乘上去就是領了息賠了價差」、「指數型投資就是透過ETF這項工具去執行的啊」、「指數型選一個，真的要現金流高股息選一檔就好，不要選月配的，債券可以做防禦長期小額投資的標的可以參考一檔就好」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。