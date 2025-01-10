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定期定額存股台積電與00757 擁抱台美神山環繞

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

台灣是全球AI發展重鎮，而美股科技股是AI發源地，據彭博統計，美國尖牙股NYSE FANG+指數，五年總報酬勝過台股超過兩倍。追蹤該指數的統一FANG+ETF（00757），一次納入十檔美股科技神山。投資專家表示，存股族鍾愛台積電，是看準其成長性與穩定配息，若再將00757納入定期定額的配置，即可一次擁抱完整的台美神山群。

據彭博統計2019/12/31~2024/12/31，台美主要股市五年以來全數大漲，表彰大型科技股的美國尖牙股NYSE FANG+指數五年總報酬高達325.6%，勝過所有台美股市主要指數，包括費城半導體指數的187.33%、科技為主體的那斯達克100指數的150.65%、及台股加權指數的126.35%表現。

投資專家指出，台股護國神山日前一度刷新天價，據彭博統計，台積電五年含息總報酬為260.58%，低於追蹤美國尖牙股NYSE FANG+指數的統一FANG+ETF（00757），其五年總報酬達342.78%。且00757一股只要一百餘元，對比一股千元的護國神山，其實「高貴不貴」。

統一投信表示，AI多頭行情雖然已經走了兩年，但AI的發展還在初升段，2025年是AI雲端發展與終端應用一起奮進的重要一年，美國NYSE FANG+指數仍舊看俏。台灣投資人想要搭上該指數長線的多頭行情，不需要複委託，用新台幣就可以買到完全複製在台股掛牌的統一FANG+ETF（00757）。

00757的「世界級神山群」，除了蘋果、輝達、微軟、Meta（臉書）、亞馬遜、Alphabet（谷歌）等全美市值前六強，近期最夯的ASIC龍頭股博通也掌握到，不但是「BATMMAAN」蝙蝠俠持股純度最高的ETF，成分股還有串流巨擘NETFLIX、資安龍頭CrowdStrike以及全球資訊服務管理巨頭ServiceNow。

00757站上百元之後屹立不搖，引起各大投資論壇關注。投資專家表示，由於科技的發展、AI的革命是不可逆的長線趨勢，人類生活的進步離不開科技創新，未來預期仍將靠AI創新科技引領全球股市。不過科技股波動較大，適合風險承受程度較高的投資人，建議可透過定期定額方式分批布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI ETF

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