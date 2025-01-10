認同00929出清轉市值型ETF？泰北哥「沒達到兩標準」：持有不少張數但也已賣出

資產配置閒聊

早上，看到一篇00929社團的貼文，深有所感，來跟大家交流一下投資的想法！

這篇文是一位投資00929張數很多的一位網友寫的，從他的發文知道，他最近終於將所有的00929轉換了，主要轉到市值型及海外的ETF。

那我的想法是什麼？他說的有很多我是認同的，首先，我們不管存什麼股票，必須要認清，你要的是什麼？存高股息，你需要水準以上的股息，且總報酬必須高於應有的水平，但不需拿來跟市值型比，因為市值型每年也是有高有低。

那標準是什麼？

每個人的標準不同，以我來說，既然買的是高股息，那年殖利率必須要高於5%以上 那報酬率呢？年化報酬必須高於8%以上，這是我訂的標準。

我將目前手上的高股息產品，列出表格，只要兩個因素都還在標準內，都會保持不賣或加碼，若有其中一個略低於標準，會考慮未來前景，觀察數月再決定。

這邊要特別提到0056，他曾在前一陣子，一年的年化報酬低於8%（約7.x%），但我考慮很多因素，覺得沒什麼問題，而00929，之前我有不算少的張數，後來兩個條件均低於標準，所以，已賣出。

那回到主題，這位網友賣出後，全投入市值型及海外型ETF，好不好？我們來認真分析一下：以去年（2024）來說，台積電大爆發，直接把市值型拉高報酬，很多都是50%左右或以上，這是不爭的事實。

如果時光能倒流，相信大家都會去投市值型，畢竟以目前看，高股息最高的00915也就22.36%，還不到人家的一半，對吧？但台積電每年會成長沒錯，股價是否都能如2024年一樣呢？

這你我都不知道，大家可以透過了解總體經濟的未來發展局勢，來判斷應該投入多少在市值型，而不是哪邊好就全部賣掉換另一邊，那最後還是不會等到期待的財富自由！

那我今年的資產配置的策略及比例是如何？有很多朋友私下問我，我很難一一回答，這邊來略微敘述清楚。

1.高股息產品仍是我的核心持股，但我將不符標準的的賣掉，我的概念是打消呆帳，因為如果預期不好，不會跟他天長地久，不是存股就要抱到死。 2.除了高股息產品外，基金我有配息及高報酬的產品，配息的部分，今年略微提高，為了因應高股息可能配息不如預期，高報酬的產品就是為了提高報酬率。比例部分我倒是沒細算，但陸續增加中。 3.債券部分，還是一樣，我並沒有打算賺價差，所以，從頭到尾都沒買美國公債，只買了投資及非投資等級的公司債。 4.台股ETF中也加了幾支海外型的ETF。

結論

本來資產配置就是一個平衡，如果你原來的配置，可能缺了某一塊或比例太少，可以做一些年度調整。

以我個人檢討去年績效來說，去年我的報酬最後約40%，這是因為有用借貸擴大本金的關係。雖然還過得去，但去年是完全沒佈置市值型或高報酬這類的產品，所以，影響非常多的績效。

今年ETF增加些高報酬的商品，基金部分也做了適度調整，但我不會改變大的基本策略，我要的就是穩定的現金流及穩定的成長，不需要高成長，高成長也就需要承當高風險，不知各位你的策略是什麼？

備註：附圖是目前的持股，並附上高股息的年化報酬，僅供參考！

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。